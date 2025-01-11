快訊

《模範計程車》男星驚傳離世　公司哀悼：他展現了真誠的演技

柯建銘嘲司法節「自尋死路」 黃國昌回擊：柯該在家反省自己

冷！北市「天氣警特報」這3區有機率出現10度以下低溫

日本流感疫情大流行 開學後恐進一步擴大

中央社／ 東京11日綜合外電報導
日本流感大流行，面對各級學校即將開學，流感疫情有可能進一步擴大。示意圖／ingimage
日本流感大流行，面對各級學校即將開學，流感疫情有可能進一步擴大。示意圖／ingimage

日本全境入冬以來流感大流行，患者數已創1999年後新高紀錄。專家研判主因跟這幾年流感未流行導致免疫力下降有關，面對各級學校即將開學，流感疫情有可能進一步擴大。

日本全境截至去年12月29日止的一週內，平均每間醫療機構收治患者數高達64.39人，創採用現行統計方式的1999年以來新高紀錄。

日本產經新聞報導，日本專家談到本季流感疫情擴大的主因，認為可能跟民眾這幾年因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採取防疫措施造成流感未流行，導致流感免疫力下降有關。

專家示警，由於各級學校新學期將開學，疫情有進一步擴大的危險。

TBS電視台報導，日本流感患者數創新高，連訪日外國觀光客都難倖免。一間位於東京的診所，不斷有外國觀光客前來看診。一名求診的澳洲男性出現鼻塞等輕微症狀，但他的妻子則感染流感。

醫師金川修造說，如果有人在機場候機室或電車車廂內一直咳嗽的話，感染風險將升高，「最低限度的防疫措施，就是預先戴上口罩」。

沖繩時報報導，那霸市保健所昨天發布流感警報，因為截至今年1月5日的最近一週內，平均每間醫療機構收治患者數59.25人，大幅超過警報標準的30人。

琉球新報報導，相比日本各地，雖然沖繩縣到去年最後一週的每間醫療機構收治患者數最少，約24.30人，但也是前一週的約2.33倍。

醫療相關人士呼籲，除了做好戴口罩、手部消毒及室內空間換氣外，也應接種流感疫苗

沖繩縣醫師會會長田名毅說，「目前令人擔心的是，除了A型流感也出現B型流感」。田名毅擔任院長的一間診所內，今年1月4日到10日已收治35名流感患者，較去年底的前一週倍增，其中B型流感患者從去年0人增加到今年的3人。

至於日本各地出現流感藥物克流感缺貨情況，沖繩縣內藥量目前還算充足。

名古屋電視台報導，名古屋市政府表示，根據市內70間定點醫療機構回報，截至去年12月29日止的一週內平均每間醫療機構收治67.49名流感患者，創開始統計的1999年4月以來新高紀錄。

創統計史新高的地區還有奈良縣，去年最後一週平均每間醫療機構收治68.48名患者；愛知縣同期平均每間醫療機構收治82.35人，也創當地統計史新高。

患者 日本 流感疫苗

延伸閱讀

菲律賓獲日援助 巴丹島設海岸監視雷達離台灣極近

日本流感疫情拉警報 前台大醫曝創26年新高

陸流感升溫 WHO：與官方保持聯繫、尚無不尋常疫情報告

日本玩回來一堆人高燒！醫曝不是新冠 籲快打這款免費疫苗

相關新聞

日本流感疫情大流行 開學後恐進一步擴大

日本全境入冬以來流感大流行，患者數已創1999年後新高紀錄。專家研判主因跟這幾年流感未流行導致免疫力下降有關，面對各級學...

大掃除丟不丟東西好掙扎 「後悔事件簿」教你斷開遺憾

每逢過年，許多人都面臨「斷捨離」的艱難時刻。大掃除，家中物品，丟了，終身遺憾；不丟，遺憾終身。清理是一門學問，日本極簡系達人筆子傳授化簡為繁的心法，讓扔東西不再徒留遺憾。

減速丘救命！65歲翁心臟病發被宣告死亡 救護車一震家屬驚：手會動

危重卻被誤當成死亡，險些送往火葬場？近日印度發生1宗「擺烏龍」醫療事件，1名65歲翁心臟病發被送入院，隨後就被醫生...

氣候暖化新警訊！全球氣溫升逾1.5℃ 首度超越巴黎協定門檻

全球氣候暖化出現新警訊：兩大主要氣候科學機構指出，去年全球氣溫平均升幅首度突破巴黎氣候協定設定的攝氏1.5度門檻，成為各...

瞳孔大小、亮度影響好感 研究：眼睛大又亮讓人更願意掏錢

荷蘭一項研究發現，眼睛的魅力不僅能夠改變其他人對你的看法，甚至還能讓人更願意給予財務支持，增加募款金額。

世界氣象組織：2024是有紀錄以來最熱一年 影響世界各地

聯合國世界氣象組織發言人努利斯在預定今晚發布一項綜合報告之前說，去年是有紀錄以來最熱一年。這份報告整合幾個區域氣候監測機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。