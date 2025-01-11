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減速丘救命！65歲翁心臟病發被宣告死亡 救護車一震家屬驚：手會動

香港01／ 撰文：夏洛特
救護車示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
救護車示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

危重卻被誤當成死亡，險些送往火葬場？近日印度發生1宗「擺烏龍」醫療事件，1名65歲翁心臟病發被送入院，隨後就被醫生宣布「死亡」。救護車將他的「遺體」運走時，恰巧經過一處顛簸減速丘，突如其來的車輛晃動似乎令他手指抖動。同在車上的家人發現他「復活」，一探驚覺原來他尚有脈搏，於是趕忙將他送到其他醫院救治，終幸運撿回一命。當局指，醫生宣布病人死亡前應徹底檢查，又表示將調查事件。

綜合外媒報導，事發於2024年12月16日，馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）戈爾哈普爾區（Kolhapur）卡薩巴巴瓦達（Kasaba-Bawada）的65歲居民烏爾佩（Pandurang Ulpe）突發心臟病，被家人緊急送到1間私人醫院，隨後被醫生宣告「死亡」。

烏爾佩的家人悲痛萬分，繳交了醫院帳單後，安排救護車將烏爾佩「遺體」載回家中，並著手安排喪禮。而烏爾佩的親友、鄰居得知其死訊，都聚集在他家中，以在火葬前進行告別儀式。

減速丘成「救命關鍵」

不過，同在救護車上護送「遺體」的烏爾佩妻子發現經過減速丘時，救護車一陣晃動，而這時烏爾佩的手指似乎動了。車上有親戚即時摸了摸烏爾佩手腕，感受到有脈搏。恰巧烏爾佩女兒正是護士，在簡單檢查後，決定將他送去醫院。

於是，家屬們慌忙指揮救護車將烏爾佩送去另1間醫院救治。該院醫生指他並未死亡，但卻處於危急狀態，需即時搶救，終幸運地撿回一命。烏爾佩在醫院進行了血管成形術（俗稱「通波仔」），留院2周後，已可以從醫院步行回家。

烏爾佩事後憶述，他當日在農場散步回家後，突然感到頭暈、呼吸困難，並開始嘔吐，隨後就失去意識。而他的孫子拉馬內（Omkar Ramane）表示，祖父身處最開始被宣布「死亡」的醫院期間，吐了數次血，雖進行了心電圖檢查，但醫生指烏爾佩心臟病發身亡，又稱他們醫護人員已盡全力挽救其性命。

當局：會調查事件

目前，宣布烏爾佩「死亡」的醫院未對事件發表評論。當地衛生部門表示會調查事件，有官員表明醫生不應未經適當檢查就宣布病人死亡。

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文章授權轉載自《香港01》

印度 心臟病 救護車

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