氣候暖化新警訊！全球氣溫升逾1.5℃ 首度超越巴黎協定門檻

經濟日報／ 編譯簡國帆季晶晶／綜合外電
兩大主要氣候科學機構指出，去年全球氣溫平均升幅首度突破巴黎氣候設定的攝氏1.5度門檻，成為各國未能達成巴黎氣候協定目標的最強力證據。 （彭博資訊）
兩大主要氣候科學機構指出，去年全球氣溫平均升幅首度突破巴黎氣候設定的攝氏1.5度門檻，成為各國未能達成巴黎氣候協定目標的最強力證據。 （彭博資訊）

全球氣候暖化出現新警訊：兩大主要氣候科學機構指出，去年全球氣溫平均升幅首度突破巴黎氣候協定設定的攝氏1.5度門檻，成為各國未能達成巴黎氣候協定目標的最強力證據。另外，全球資產管理龍頭貝萊德（BlackRock）9日宣布退出一項氣候倡議，對ESG的態度大轉彎。

歐盟的哥白尼氣候變遷服務（C3S）10日公布，估算去年全球平均氣溫平均比工業化時代前的平均值提高攝氏1.6度，英國氣象機構Met Office則表示，氣溫升幅為攝氏1.53度。10日預料還有其他三家機構都將發布報告。

這是首度全球氣溫全年平均升幅超過2015年巴黎氣候協定的目標。Met Office科學家莫里斯表示，能夠達成巴黎氣候協定的所剩時間已「非常少」。C3S主管布諾坦普甚至說，「老實說，我已經快用光拿來解釋我們面臨暖化程度的比喻了」。

英國雷丁大學氣候研究人員麥奎爾說，氣溫升幅達到攝氏1.5度，「就像看著毀滅式連鎖反應的第一張骨牌倒下」，「我們正在玩火，氣溫每上升零點幾度，就會帶來更強烈的風暴、更長的乾旱以及更致命的熱浪」。

Met Office預期，2025年將是史上第三熱，僅次於2024、2023年。事實上，2015-2024年是史上最溫暖的十年，而最熱的24年裡，有23年都出現在2000年之後。

近來全球氣溫加速攀升，卻讓科學家苦於找到原因，某件事物正帶動氣溫加速上升，但各界對緣由仍無共識。去年氣溫升高，部分原因可能是前五個月剛好遇到聖嬰現象，但部分科學家也懷疑溫室氣體加上聖嬰現象，是否足以解釋近來的溫度升幅。

由於經歷了有紀錄以來數一數二高溫的炎夏後，南加州尚未迎來冬季降雨，環境仍非常乾燥、易燃，不巧又遭遇季節性強風，就引發了洛杉磯多處出現野火，迄今仍難以控制且持續延燒，有超過18萬人被迫撤離家園。

洛杉磯大火推估經損超過1,350萬美元，承保損失可能超過200億美元，為美國史上災損最嚴重的火災事故，並將造成長期影響，包括可能加劇洛杉磯的住屋短缺、推升租金、加速保險業者撤出加州。讓川普逮到機會，藉機批評拜登和民主黨籍加州州長紐森無能。

此外，貝萊德宣布退出淨零排放資產管理人倡議（NZAMI）。貝萊德表示，它在全球約有三分之二的客戶承諾致力將碳排降至淨零，所以加入了NZAMI之類的組織，但是「其中一些組織的會員身分，讓人們對貝萊德的做法感到困惑，並讓我們受到來自各級公職人員的法律質詢」。

巴黎氣候協定 氣溫 科學家

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