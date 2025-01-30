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減重福音！科學家發現「防變胖疫苗」打了就對增脂免疫

聯合新聞網／ 綜合報導
實驗鼠施打益生菌以後，竟然能對脂肪增加「免疫」。示意圖／ingimage
實驗鼠施打益生菌以後，竟然能對脂肪增加「免疫」。示意圖／ingimage

過年大吃大喝擔心體重直線上升？也許在不久的將來，變胖就不再是任何人的困擾了！美國科羅拉多大學的專家近期開發了一種「克脂疫苗」，未來即使大魚大肉，也還是能對「脂肪免疫」，真正實現飲食自由。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國科羅拉多大學的研究團隊開發了一款疫苗。雖然都是跟減重相關，但這款疫苗不像其他現有藥物是從抑制食慾下手，而是直接降低身體發炎指數，讓身體變得不易囤積脂肪。

研究團隊將「牝牛分枝桿菌」 （Mycobacterium vaccae）注射進實驗鼠體內，結果發現，就算讓老鼠攝取高糖、高脂飲食，牠們的體重也幾乎沒有增加。研究發現，即使讓施打疫苗後的老鼠有不健康的飲食習慣，牠們的體重卻和吃健康食物且未施打疫苗的老鼠幾乎一樣。

研究團隊表示，肥胖與身體的發炎狀態息息相關。如果飲食中含有大量的加工肉品、精製澱粉或含糖飲料，都會誘發壓力相關的發炎反應。這類發炎會導致皮質醇（壓力荷爾蒙）指數增加，促使身體囤積更多脂肪，還會干擾瘦體素（leptin）分泌，讓人更容易覺得飢餓，吃得更多。

研究發現，施打這種疫苗的老鼠不只沒有變胖，內臟脂肪也明顯地減少；內臟脂肪過高與罹患心臟病、糖尿病等慢性疾病密切相關。

雖然這項結果讓研究團隊十分興奮，但還需要進一步研究，才能確定是否能將這種疫苗應用在人體上。研究團隊希望未來能成功讓疫苗問世，減少因超加工食品氾濫帶來的肥胖問題。

減重 疫苗

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