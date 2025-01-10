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瞳孔大小、亮度影響好感 研究：眼睛大又亮讓人更願意掏錢

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現，虹膜亮度和瞳孔大小會改變人的吸引力。示意圖／ingimage
研究發現，虹膜亮度和瞳孔大小會改變人的吸引力。示意圖／ingimage

荷蘭一項研究發現，眼睛的魅力不僅能夠改變其他人對你的看法，甚至還能讓人更願意給予財務支持，增加募款金額。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項研究由荷蘭萊頓大學（Leiden University）的專家進行，發現靈長類的「可愛指數」，重點就來自於靈魂之窗。

研究團隊邀請64名受試者，讓他們看32種不同靈長類動物的照片，其中包含黑猩猩、倭黑猩猩和豚尾獼猴等。專家調整了不同動物的瞳孔大小，但維持一樣的虹膜亮度，請受試者評估照片中動物的可愛程度、友善度與吸引力，並詢問受試者若是發起募款，願意捐贈多少金額。

研究結果發現，瞳孔放大的動物照片讓受試者更有意願捐款。除此之外，如果照片中的動物虹膜明亮、瞳孔放大，受試者就會覺得這隻動物是可愛、友善的。研究發現即使是眼睛亮度、大小改變，這樣細微的視覺差異，就足以觸動人類的情感，改變人類行為。

埃斯特斯（Zachary Estes）是英國倫敦大學（University of London）的商學院教授。他在2024年9月發表的一項研究也指出，虹膜較大的眼睛讓人看起來更有吸引力。在文藝復興時，歐洲女性就會用顛茄（Atropa Belladonna）製成眼藥水，就為了讓瞳孔看起來比較大，即使顛茄有毒，可能導致失明也在所不惜。

萊頓大學研究團隊指出，即使是細微變化，也會影響人的情感與行為。研究團隊認為，眼睛的明亮與瞳孔的大小，是吸引力的重要因素，也難怪有越來越多的人願意透過手術，來改變自己虹膜的顏色。

虹膜

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