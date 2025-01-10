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世界氣象組織：2024是有紀錄以來最熱一年 影響世界各地

中央社／ 柏林10日綜合外電報導
聯合國世界氣象組織發言人努利斯在預定今晚發布一項綜合報告之前說，去年是有紀錄以來最熱一年。 美聯社
聯合國世界氣象組織發言人努利斯在預定今晚發布一項綜合報告之前說，去年是有紀錄以來最熱一年。 美聯社

聯合國世界氣象組織發言人努利斯在預定今晚發布一項綜合報告之前說，去年是有紀錄以來最熱一年。這份報告整合幾個區域氣候監測機構的調研結果。

路透社報導，世界氣象組織（World MeteorologicalOrganization）發言人努利斯（Clare Nullis）說，這項報告預定於日內瓦時間下午5時公布，內容整合英國、中國大陸、歐洲聯盟和美國氣象觀測機構的調研結果。

她在日內瓦的記者會中說：「世界氣象組織將於今天稍晚證實2024年是有紀錄以來最熱一年。」

她還說：「我們看到異常的陸地和海洋表面溫度、異常的海洋熱含量，伴隨著極端氣候，影響世界各地許多國家，摧毀生命、生計、希望和夢想。」

日內瓦 極端氣候 氣候變遷 氣溫 熱浪 美國 聯合國

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