IFCN：若Meta擴大取消第三方事實查核 將傷害真實世界

國際事實查核聯盟（IFCN）今天說，社群媒體巨擘Meta決定結束旗下臉書（Facebook）等平台的第三方事實核查計畫，若這個做法擴大至美國以外市場，將對「真實世界造成傷害」。

包含法新社在內等130多個機構組成的國際事實查核聯盟（International Fact-Checking Network, IFCN）表示：「若Meta決定在全球市場停止這項計畫，真實世界的許多地方將會受到傷害。」

國際事實查核聯盟警告，有超過100個打算實施類似計劃的國家「非常容易受到假消息影響」，這些假消息可能在一國引發暴力事件。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）幾天前宣布將「裁撤」在美國的第3方事實查核機制執行人員，旗下臉書和Instagram等平台將在美國改用類似X平台的「社群筆記」功能，也就是容許使用者在特定貼文上添加附註，而非由平台邀請第三方查核內容真實性。

Meta令人意外的宣布，呼應了美國總統當選人川普（Donald Trump）所屬共和黨和持有X的馬斯克（ElonMusk）長期以來對事實查核的抱怨；事實查核被保守派人士視為審查制度。

川普近幾年大肆批評Meta和祖克柏，指控Meta對他有偏見，並且揚言一旦重返白宮就會報復這位科技業億萬富豪。