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日本法政大學揮鎚傷8人 韓籍女大生揭動手原因：遭集體無視

中央社／ 東京10日專電
日本法政大學多摩校區今天下午發生一名女大學生持鐵鎚傷人事件，造成至少8人受傷，所幸均無生命危險。 法新社
日本法政大學多摩校區今天下午發生一名女大學生持鐵鎚傷人事件，造成至少8人受傷，所幸均無生命危險。 法新社

日本法政大學多摩校區今天下午發生一名女大學生持鐵鎚傷人事件，造成至少8人受傷，所幸均無生命危險。揮鎚的南韓籍女大生被以現行犯逮捕，她供稱「因為遭到同學集體無視，累積怨氣而犯行」。

日本TBS電視台、日本放送協會（NHK）報導，警視廳表示，今天下午3時45分（台灣時間下午2時45分）左右接獲法政大學職員報警，得知「（位於東京都町田市相原町的）法政大學多摩校區有一名學生亂揮鐵鎚，有人因此受傷」。

調查相關人士透露，揮鐵鎚的22歲南韓籍女大生就讀於社會學部二年級，她被聞訊趕來的2名大學男職員制伏，移交給警方，被以傷害罪的現行犯逮捕。

根據調查，事發地點在教室，當時在上課，這名女大生突然持鐵鎚襲擊多名同學。她事後供稱，「因為遭到同學集體無視，累積怨氣，所以拿了學校的鐵鎚打人」。

這次事件造成5名男性、3名女性，共8人受傷。據知，其中有人頭部流血，有人手臂受傷，但傷者均意識清楚，可以對話。警方正在調查女大生犯案的詳細過程。

一名男大生受訪表示，「下課後走出教室，看到外面擠滿救護車和消防車，感到很危險也很害怕，完全沒想到竟然會發生這樣的事情」。

另一名男大生說，「考試結束後離開教室，發現拉起了封鎖線，還站著很多警察。事發地點離我很近，感覺很危險」。

從電視台取得的事發影片，可以看到一名身穿深色衣物的人，右手拿著某個東西，正朝前方揮舞，學生紛紛走避。

南韓 大學生 教室 日本

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