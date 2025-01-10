馬拉拉將返祖國巴基斯坦 持續倡導女童受教權
2014年諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（MalalaYousafzai）將出席祖國巴基斯坦舉辦的一場倡導女童受教權峰會，2012年她還是學生時，差點被巴國境內武裝分子殺害。
法新社報導，馬拉拉在2012年10月遭巴基斯坦的武裝組織神學士（Taliban，或譯塔利班）槍擊而身受重傷，並被送到英國治療，自此之後她回到巴基斯坦的次數屈指可數；神學士不滿她倡導女性受教權的相關言行。
現年27歲的馬拉拉今天在社群媒體X平台貼文表示：「我很高興能和來自世界各地的穆斯林領袖，一起參加一場關於女童教育的重要會議。」
貼文還寫道：「我將於週日談論保護所有女孩上學的權利，以及為何領導人必須咎責神學士對阿富汗婦女和女孩犯下的罪行。」
馬拉拉基金會（Malala Fund）的發言人證實，她將親自參加這場峰會。
為期兩天的峰會將於1月11日及12日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行，會議著重穆斯林群體的女童教育問題。
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