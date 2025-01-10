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日本法政大學女學生「持槌隨機傷人」 至少8傷急救人員救援中

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日本法政大學女學生「持槌隨機傷人」 至少8傷急救人員救援中

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本法政大學多摩校區10日下午發生多名學生遭人持槌攻擊，至少8人受傷，嫌犯據信是一名20多歲的女大學生，已當場被捕。資料照片。路透 / alamy
日本法政大學多摩校區10日下午發生多名學生遭人持槌攻擊，至少8人受傷，嫌犯據信是一名20多歲的女大學生，已當場被捕。資料照片。路透 / alamy

日本放送協會（NHK）報導，位於東京都町田市的法政大學多摩校區10日下午發生多名學生遭人持槌攻擊，至少8人受傷，但所有人均意識清醒。嫌犯據信是一名20多歲的女大學生，已當場被捕，警方目前正在調查事件詳情。

根據報導，一名法政大學職員於當地時間下午4時左右報案指出，「有學生在揮動槌子，有人受傷」。根據警消說法，多名學生的頭部與身體遭槌子擊中，至少8人受傷，均意識清醒，能夠說話。兇嫌據信是法政大學一名20多歲的女學生，已當場被警方拘留，目前正在調查事件的詳細經過。

根據NHK採訪直升機下午4時40分左右拍攝的畫面，多輛救護車和消防車抵達法政大學多摩校區內，急救人員正在進行救援，還可見到一大群看來是學生的人聚集在附近。此外，警車也開抵校區，並且拉起封鎖線。

法政大學多摩校區位於東京町田市，從JR中央線西八王子站搭公車約需20分鐘。根據官網站，多摩校區是法政大學主校區之一，設有經濟、社會與運動健康等學部的建築，還有圖書館和診所。

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