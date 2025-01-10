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巴國獸父染指2姐妹1年…遭女兒淋油放火燒死 2妻疑合謀灌醉尪

香港01／ 撰文：劉耀洋
巴基斯坦一對同父異母的姐妹遭父親持續性侵1年。（示意圖／Ingimage）
巴基斯坦一對同父異母的姐妹遭父親持續性侵1年。（示意圖／Ingimage）

巴基斯坦一對同父異母的姐妹遭父親持續性侵1年後，忍無可忍下終決定在元旦日趁父親睡覺時在他身上淋油放火，導致他全身嚴重燒傷，在送院7天後宣告不治，事後2名少女被捕。她們的母親、該男子的2名妻子被指有份合謀灌醉他，以方便2女下手。

英國《每日郵報》1月8日報導，這名男子與3名妻子生下10名兒女，後來其中一名妻子去世後，他就和剩下的2名妻子和兒女住在旁遮普省Gujranwala市。

2名少女指控，父親已持續強姦姊姊長達1年，還曾兩度企圖強姦妹妹，並指她們正是這原因而計劃殺死父親。警方透露，2人還將自已的行為形容作「找到永久解脫的方法」。

她們承認，趁父親入睡後用繩子把他綁住，再把從摩托車上取來的汽油淋在他身上，隨後放火點燃。其他兄弟姐妹見狀致電姑姑求救，她立即報警把男子送醫，並指控男子的2名妻子協助女兒們把他灌醉。

報導稱，妻子們早已知悉男子的惡行，但對2名女兒的「殺父計劃」則毫不知情，目前其中一人被捕，另一人則被警方調查中。警方稱，他們希望能在未來幾天內完成調查，並將案件提交給法庭處理。

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文章授權轉載自《香港01》

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