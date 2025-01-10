日本警報級大雪來襲！這2日降雪量大增 青森縣暴雪4死12傷

綜合日本媒體報導，日本今季最強寒流來襲，由1月9至10日，本季最強寒流將吹襲日本全國，廣泛地區將有大降雪，其中北日本到西日本的日本海側將會有警報級的大雪。日本氣象新聞公司預測，東日本山區將有100公分的大雪，而西日本平原區亦會有大雪。而青森縣近日遭遇破紀錄大雪侵襲，已導致4死12傷。

日本氣象新聞公司預測，1月9至10日將有今季最強寒流來襲，廣泛地區將有大降雪：

據日本氣象新聞公司1月9日的預測，全國將有強風、大浪和暴風雪。民眾亦需要注意在積雪時可能會發生的汽車熄火情況。

以下是日本氣象廳整理的預測數據：

1月9日早上6時至10日6時的降雪量預測 北海道地區：60公分 東北地區：70公分 關東甲信地區：40公分 北陸地區：80公分 東海地區：70公分 近畿地區：50公分 中國地區：60公分 四國地區：30公分 九州北部地區：40公分 1月10日早上6時至11日6時的降雪量預測： 北海道地區：40公分 東北地區：50公分 關東甲信地區：50公分 北陸地區：70公分 東海地區：70公分 近畿地區：50公分 中國地區：70公分 四國地區：10公分 九州北部地區：10公分

與此同時，據讀賣新聞1月8日報導，有4人在剷雪時發生意外，不幸離世，另有12人因在積雪道路滑倒等原因受傷。

報導指，青森縣弘前市的弘前城「二之丸未申櫓」4日被大雪壓倒的樹木影響而部份受損。二之丸是外城之意，櫓為瞭望樓，「二之丸未申櫓」是日本的重要文化財產。

日本仙台觀光國際協會分享仙台落大雪的照片。（X@send_ai2011）

2025年1月4日，青森縣弘前市的弘前城「二之丸未申櫓」被大雪壓倒的樹木影響而部份受損。二之丸是外城之意，櫓為瞭望樓，「二之丸未申櫓」是日本的重要文化財產。（弘前市政府）

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文章授權轉載自《香港01》