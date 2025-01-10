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吃飯配手機…少支架怎站立？日自衛隊教學：1張白紙1分鐘搞定
現代人手機不離身，有時可能想把手機放在桌上，一邊吃飯或做其他事，一邊看著手機螢幕。但若是身邊沒有手機架，手機就容易不斷滑落。日本媒體「まいどなニュース」，近來就分享一個由日本自衛隊發布，只要利用一張長方形的白紙，就能快速製成的手機架。
1.準備一張長方形的紙。
2.從下方折一個三角。
3.攤開來並在另一側也折一個三角。
4.保持同樣的狀態翻面，從三角的底部往上折。
5.打開三角部分，做出立體形狀。
6.前方稍微折一點擋板，就可以放上手機了。
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