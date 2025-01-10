吃飯配手機…少支架怎站立？日自衛隊教學：1張白紙1分鐘搞定

紅酒是法國傳統文化的重要一環，然而如今法國年輕一代對紅酒的消費卻大幅下降，法國年輕人越來越傾向更多不同選擇，例如粉紅酒、啤酒、烈酒或是無酒精飲料；紅酒銷售數字的改變，既彰顯了法國年輕世代與其父母輩的不同消費取向，也使法國的諸多酒莊便臨挑戰而不得不轉型或是生產新的產品。事實上不只是法國，過去世人印象中「下班後總是要來一杯」的日本，其年輕世代的飲酒量也持續下降。

2025-01-10 09:33