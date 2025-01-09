日本流感疫情嚴重 2024年最後一週通報逾31萬例
日本政府厚生勞動省今天指出，去年12月最後一週，全國約5000間定點醫療機構通報的流感患者總數達31萬7812人。
共同社和法新社報導，厚生勞動省對於國內約5000間醫療機構通報的數據進行最新分析，去年12月23日至29日共有31萬7812人被診斷罹患流感，平均每間醫療機構為64.39人。
厚生勞動省表示，這項數據是2023年同期通報的10萬4612例的3倍多，也創下1999年開始現行統計以來的新高。
流感患者在所有都道府縣都有所增加，日本境內部分地區出現治療藥物供應不足的問題。
從各都道府縣來看，平均每間醫療機構的流感患者數較多的是大分縣104.84人、鹿兒島縣96.4人、佐賀縣94.36人；較少的則是沖繩縣24.3人、富山縣26.9人、山形縣27.6人。
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