快訊

強烈大陸冷氣團發威！2地低溫、短暫飄雨 這兩天恐跌破10度

派偉俊出手！周杰倫6.6億豪宅絕景曝光 6百萬人都瘋了

日本流感疫情嚴重 2024年最後一週通報逾31萬例

中央社／ 東京9日綜合外電報導
日本政府厚生勞動省今天指出，去年12月最後一週，全國約5000間定點醫療機構通報的流感患者總數達31萬7812人。圖為東京淺草寺。圖／美聯社
日本政府厚生勞動省今天指出，去年12月最後一週，全國約5000間定點醫療機構通報的流感患者總數達31萬7812人。圖為東京淺草寺。圖／美聯社

日本政府厚生勞動省今天指出，去年12月最後一週，全國約5000間定點醫療機構通報的流感患者總數達31萬7812人。

共同社和法新社報導，厚生勞動省對於國內約5000間醫療機構通報的數據進行最新分析，去年12月23日至29日共有31萬7812人被診斷罹患流感，平均每間醫療機構為64.39人。

厚生勞動省表示，這項數據是2023年同期通報的10萬4612例的3倍多，也創下1999年開始現行統計以來的新高。

流感患者在所有都道府縣都有所增加，日本境內部分地區出現治療藥物供應不足的問題。

從各都道府縣來看，平均每間醫療機構的流感患者數較多的是大分縣104.84人、鹿兒島縣96.4人、佐賀縣94.36人；較少的則是沖繩縣24.3人、富山縣26.9人、山形縣27.6人。

患者 日本 流感

延伸閱讀

香港進入流感季 患者九成為甲型H1流感

陸流感升溫 WHO：與官方保持聯繫、尚無不尋常疫情報告

波音又出包！濟航同款失事客機 日本飛仁川「尾翼故障」急停飛

國內爆麻疹群聚北市疫情無擴大 衛局籲：流感、新冠更應重視

相關新聞

「獻給了不起的妻子」英國王妃凱特迎接43歲生日 威廉甜蜜發文祝福

英國王儲威廉9日祝福「了不起」的妻子凱特43歲生日快樂。

日本流感疫情嚴重 2024年最後一週通報逾31萬例

日本政府厚生勞動省今天指出，去年12月最後一週，全國約5000間定點醫療機構通報的流感患者總數達31萬7812人。

面臨滅絕危險 研究曝全球淡水動物棲地消失問題迫切

今天刊出的1份新研究顯示，生活在河川、含水土層、湖泊和溼地等淡水的動物當中，1/4正面臨高的滅絕風險，含魚類、昆蟲和甲殼...

「菲版媽祖遶境」登場 百萬信徒上街爭睹神像祈福

菲律賓天主教規模最大年度迎神賽會「黑拿撒勒人出巡」今天登場，信徒沿途爭睹神像，甚至搏命攀爬花車，以求親手擦拭神像及十字架...

南韓邪教教主猥褻21名女信徒 被判17年定讞、戴電子腳鐐

韓國攝理教教主鄭明析2018年至2021年間涉嫌性侵、猥褻多達21名女信徒，遭檢方提起公訴，最高法院今天駁回上訴，維持二...

金正恩親寫劇本 北韓電影「72小時」罕見女子入浴、床戲

北韓領導人金正恩親自撰寫劇本與指導演出的新宣傳電影「72小時」，8日在北韓中央電視台播出，題材取自北韓在韓戰爆發第三天，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。