「獻給了不起的妻子」英國王妃凱特迎接43歲生日 威廉甜蜜發文祝福

英國王儲威廉9日祝福「了不起」的妻子凱特43歲生日快樂。

BBC報導，威廉在社群媒體發布訊息寫到，「獻給最了不起的妻子和母親，妳在過去一年內所展現出的力量一直有目共睹，喬治、夏洛特、路易和我都以妳為榮。生日快樂，凱瑟琳。我們愛你。W」。

凱特2024年確診罹癌，接受預防性化療後，現已重返王室公務。肯辛頓宮發布了威廉的親寫的訊息，附上一張王室攝影師波蒂斯2024年夏天在溫莎為凱特拍攝的未曾公開照片。在這張黑白照片中，凱特身穿牛仔褲與白襯衫，戴著一條圍巾，看上去很輕鬆，面帶微笑。

To the most incredible wife and mother. The strength you’ve shown over the last year has been remarkable. George, Charlotte, Louis and I are so proud of you. Happy Birthday, Catherine. We love you. W pic.twitter.com/VIW5v2aKlu — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) 2025年1月9日

英國王室同樣祝凱特生日快樂，在「X」的官方帳號貼出她的照片，寫下「祝威爾斯王妃生日快樂！」，並且附上生日蛋糕的表情符號。BBC指出，王室貼出的凱特照片是耶誕節在桑德令罕（Sandringham）參加禮拜時，從粉絲手中接過花束。