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南韓邪教教主猥褻21名女信徒 被判17年定讞、戴電子腳鐐

中央社／ 首爾9日綜合外電報導
南韓攝理教教主鄭明析（圖）2018年至2021年間涉嫌性侵、猥褻多達21名女信徒，遭檢方提起公訴，最高法院今天駁回上訴，維持二審17年徒刑的原判定讞，且須配戴電子腳鐐15年。圖／美聯社
南韓攝理教教主鄭明析（圖）2018年至2021年間涉嫌性侵、猥褻多達21名女信徒，遭檢方提起公訴，最高法院今天駁回上訴，維持二審17年徒刑的原判定讞，且須配戴電子腳鐐15年。圖／美聯社

韓國攝理教教主鄭明析2018年至2021年間涉嫌性侵猥褻多達21名女信徒，遭檢方提起公訴，最高法院今天駁回上訴，維持二審17年徒刑的原判定讞，且須配戴電子腳鐐15年。

聯合新聞通訊社（韓聯社）報導，鄭明析被控於2018年2月至2021年9月間，在忠清南道錦山郡的傳教會旗下研修院等地對一名香港女信徒共實施23次性暴力和猥褻，還猥褻一名澳洲籍和韓籍女信徒被逮捕起訴。

他遭以性侵和猥褻罪名提起公訴，一審和二審法院分別判處有期徒刑23年和17年。最高法院認定，二審在採納證據和判決中不存在法理上的誤解。法院一貫認為，受害信徒因被精神控制，在心理上無法做出抵抗，認定鄭明析所涉罪名成立。

鄭明析一審遭重判23年，遠超過法院量刑委員會提出的量刑範圍，即有期徒刑4年至19年3個月。他二審遭判17年，配戴電子腳鐐15年，禁止在兒童、青少年相關設施和身障者福利設施就業10年。終審法院今天維持原判。

現年79歲的鄭明析於1982年創立愛天宣教會，之後改稱為基督教福音宣教會，又稱攝理教。他於2007年首次因性侵嫌疑被捕，後以強姦罪入獄服刑10年，2018年出獄，但於2022年10月再次因性侵教友遭羈押。

串流平台Netflix紀錄片「以神之名：信仰的背叛」曾揭露數名韓國新興宗教領袖罪行，片中被視為「邪教」的4個新興宗教涉及爭議再次受到輿論關注。

這部紀錄片播出後，在台灣、韓國、日本、中國等地都有大批信徒的鄭明析，其性侵爭議隨之重新浮上檯面。

南韓 性侵 攝理教 猥褻 鄭明析

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