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116歲全球最長壽人類！她的長壽秘訣：多禱告

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

「我的秘訣就是禱告，」自從日本百歲人瑞糸岡富子稍早辭世後，巴西修女伊娜·卡納巴羅·盧卡斯已成為目前全球最長壽的人瑞。從小就投入信仰的她，向外界分享自己能活得長長久久的秘訣，就是每天向上帝禱告。

歷經2次世界大戰及疫情

據《信仰在線》報導，伊娜·卡納巴羅·盧卡斯歷經過2次世界大戰以及最近的新冠肺炎疫情，今年116歲的她是目前最長壽的人類。

生於1908年6月8日的盧卡斯也是史上第二長壽的修女，她小的時候由於身材過於瘦弱，醫師擔心她根本活不過童年，不過，她卻奇蹟地活下來。盧卡斯相當熱心信仰，她16歲就開始研究宗教，隔年受洗成為天主教徒，26歲獻身當修女直到如今。

她表示，幫助她度過大半輩子的是每天撥出時間跟上帝禱告，「我最大的秘訣就是禱告。」

家中有六名手足

據《地鐵報》報導，有6名手足的盧卡斯目前住在巴西波多阿雷格雷的德雷莎修女會，每天保持著相同的生活規律，固定起床、就寢和禱告，她說這是她能活到這麼長壽的原因。盧卡斯喜歡四處走動，1928年，她搬到烏拉圭，1930年回到巴西並開始教葡萄牙語和數學。2022年10月，疫情期間受到感染而住院，卻在一個月內康復出院。

目前儘管她年事已高但仍精神煥發，只是外出需要使用助行器協助行走。她的姪子克雷伯認為，規律的禱告是盧卡斯長壽的秘密，他補充指出，「我認為是由於她對生活的堅持以及奉獻他人，還有對靈性的投入。」

老年學研究組織（GRG）也指出，盧卡斯修女也是巴西和拉丁美洲地區最長壽的人。

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信仰 巴西 疫情

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