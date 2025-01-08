快訊

高雄警揪妹吸毒2大過免職 所長連坐罰調非主管缺

傳川普考慮宣布「國家經濟緊急狀態」 推行大範圍關稅計畫

全台罷免潮！台中冬季青鳥究責6藍委 罷免連署「爆桌」

2025全球最強護照排名 新加坡榮登榜首！台灣名次曝光

中央社／ 倫敦8日綜合外電報導
英國恒理環球顧問事務所有限公司今天公布2025「恒理護照指數」，新加坡連續2年榮登榜首，台灣則排在33名，可免簽證通行141個旅遊目的地。 新華社
英國恒理環球顧問事務所有限公司今天公布2025「恒理護照指數」，新加坡連續2年榮登榜首，台灣則排在33名，可免簽證通行141個旅遊目的地。 新華社

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）今天公布2025「恒理護照指數」，新加坡連續2年榮登榜首，台灣則排在33名，可免簽證通行141個旅遊目的地。

總部位於倫敦的恒理環球顧問事務所有限公司創建的恒理護照指數（Henley Passport Index）利用國際航空運輸協會（IATA）獨家資料，追蹤全球227個國家和地區的全球自由度。

根據2025年最新排名，新加坡連2年居冠，持星國護照者可免簽前往195個國家。

日本則名列第2，持日本護照可以免簽前往193個目的地。日本自中國大陸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封控以來首次再度取得鄰國中國大陸的免簽待遇，因此登上第2名寶座。

法國、德國、義大利和西班牙等歐盟國家，以及芬蘭與南韓等國並列第3，這些國家的公民可暢行無阻前往192個目的地。

奧地利、丹麥、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、瑞典和挪威則並列第4。

比利時、紐西蘭、葡萄牙、瑞士和英國在恒理護照指數中排名第5。

阿拉伯聯合大公國和立陶宛、拉脫維亞和斯洛維尼亞則名列第10。

在這次排名中敬陪末座的是伊拉克、敘利亞和阿富汗，這些國家分別只能免簽通行31、27及26個目的地。

免簽 南韓 新加坡 日本 護照

延伸閱讀

台灣生鮮豬肉睽違15年重返新加坡 供應高端餐廳超市

20萬人領大陸護照、居留證？ 調查局出手要查：全面反制滲透

賀錦麗將訪星 星國指反映兩國長期夥伴關係

父逝不奔喪在新加坡「玩到頭七前1天」 富2代獨子4地2房遺產剩1半

相關新聞

2025全球最強護照排名 新加坡榮登榜首！台灣名次曝光

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）今天公布2025「恒理護照指數」，新加坡連續2年榮登...

無需繞開俄羅斯領空 大陸航空業者較歐洲對手具競爭優勢

中國大陸3大國有航空公司正在迅速對歐洲擴張航線及運能，能夠飛越俄羅斯領空讓他們比區域競爭對手更具成本優勢

英國電子旅遊憑證擴大適用國家 入境、轉機都要提前申請

英國「電子旅遊憑證」（ETA）今天起對來自台灣等數十個國家的旅客生效，免簽旅客入境英國及經由英國轉機，須提前上網申辦，包...

挑戰遊客口袋！京都拉麵店「搭和牛最高級部位」 1份餐賣6千

拉麵被認為是日本平價美食，甚至有著「千圓之壁（1000日圓約相當於新台幣208元）」的說法，意即拉麵很難超過這個價格，否則容易被認為太貴而乏人問津。但在京都，卻有一間刻意反向操作，主打高級拉麵的品牌「京都和麵 諭吉本舗」，一份拉麵甚至賣到了上萬圓日幣的價位。

日本可能降下「警報級大雪」 氣象廳籲避免非必要外出

日本政府國土交通省及氣象廳今天緊急宣布，以日本海側為主的地區到1月10日止都將降下大雪，可能造成車輛受困或大眾運輸誤點或...

日本各地流感大流行！京都患者數創新高 當局認疫情恐再擴大

日本入冬後流感疫情持續大流行，多數地方最近一週平均每間醫療機構收治患者數都超過發布警報標準的30人，京都府患者數甚至創下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。