2025全球最強護照排名 新加坡榮登榜首！台灣名次曝光

拉麵被認為是日本平價美食，甚至有著「千圓之壁（1000日圓約相當於新台幣208元）」的說法，意即拉麵很難超過這個價格，否則容易被認為太貴而乏人問津。但在京都，卻有一間刻意反向操作，主打高級拉麵的品牌「京都和麵 諭吉本舗」，一份拉麵甚至賣到了上萬圓日幣的價位。

2025-01-08 16:36