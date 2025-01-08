2025全球最強護照排名 新加坡榮登榜首！台灣名次曝光
英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）今天公布2025「恒理護照指數」，新加坡連續2年榮登榜首，台灣則排在33名，可免簽證通行141個旅遊目的地。
總部位於倫敦的恒理環球顧問事務所有限公司創建的恒理護照指數（Henley Passport Index）利用國際航空運輸協會（IATA）獨家資料，追蹤全球227個國家和地區的全球自由度。
根據2025年最新排名，新加坡連2年居冠，持星國護照者可免簽前往195個國家。
日本則名列第2，持日本護照可以免簽前往193個目的地。日本自中國大陸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封控以來首次再度取得鄰國中國大陸的免簽待遇，因此登上第2名寶座。
法國、德國、義大利和西班牙等歐盟國家，以及芬蘭與南韓等國並列第3，這些國家的公民可暢行無阻前往192個目的地。
奧地利、丹麥、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、瑞典和挪威則並列第4。
比利時、紐西蘭、葡萄牙、瑞士和英國在恒理護照指數中排名第5。
阿拉伯聯合大公國和立陶宛、拉脫維亞和斯洛維尼亞則名列第10。
在這次排名中敬陪末座的是伊拉克、敘利亞和阿富汗，這些國家分別只能免簽通行31、27及26個目的地。
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