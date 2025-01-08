無需繞開俄羅斯領空 大陸航空業者較歐洲對手具競爭優勢

中國大陸3大國有航空公司正在迅速對歐洲擴張航線及運能，能夠飛越俄羅斯領空讓他們比區域競爭對手更具成本優勢。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，西方航空公司直航中國大陸大幅減班，包括北歐航空公司（Scandinavian Airlines）、漢莎航空（Lufthansa）、英國航空公司（British Airways）、維珍航空公司（Virgin Atlantic Airways）部分飛中國大陸航線因須繞開俄羅斯空域的成本壓力而在去年停航。

莫斯科2022年禁止大部分歐洲航空公司進入領空，作為總統普亭（Vladimir Putin）對烏克蘭進行全面戰爭所受制裁的回應。繞開俄羅斯領空不僅增加飛行時間，也提高燃料成本。

不受上述禁令影響的中國大陸航空公司趕忙填補這個缺口，儘管持續虧損，它們仍提高運能並且提供便宜機票。

上海紐約大學航空產業專家于達說：「其實就是歐洲航空公司沒有競爭力。」

據航空諮詢公司Ishka，中國大陸3大航空公司中國國際航空公司、中國東方航空公司、中國南方航空公司飛英國、西班牙和義大利的定期航班已然急劇上升，相較於2019年，去年頭9個月的增幅達25%到45%之間。

根據瑞銀分析師連沛堃，由於飛越俄羅斯領空帶來的成本優勢，3大業者還可以提供更具競爭力票價，中國大陸飛西歐航線來回機票約較歐洲航空公司便宜5%到35%。

上述不公平優勢引發歐洲航空業者不滿，認為歐亞航線遭到中國大陸業者箝制。

美國航空公司已成功遊說政府嚴加控制往返中國大陸的直航航班總量，以阻止主要中國大陸業者再有突破。

航空諮詢公司Ishka分析師表示，航空業「被視為經濟持續成長至關重要的引擎」，對北京政府而言，3大航空公司有其重要性可言，政府不但對其提供航線補貼，同時國營的地位也意味融資管道暢通。

然而，雖然成本優勢有利與歐洲同行競爭，中國大陸疫後經濟復甦情勢使中國大陸航空業者整體上仍處在虧損狀態。