澳洲小型水上飛機墜海 2觀光客、1飛行員罹難

澳洲當局今天表示，一架載有多名歐洲觀光客的小型水上飛機，昨天晚間在澳洲西部外海墜毀，機上3人罹難，分別為2名歐洲觀光客及1名當地飛行員，另有4人幸運生還。

法新社報導，這架水上飛機昨天晚間從羅特尼斯島（Rottnest Island）起飛時失事。羅特尼斯島是澳洲旅遊勝地，以友善的短尾矮袋鼠（Quokka）聞名。

西澳州州長庫克（Roger Cook）表示，搜救隊今天已從海中打撈出飛機殘骸，證實共有3人罹難、4人生還。

罹難者包括65歲瑞士女性、60歲丹麥男性以及34歲的當地飛行員；生還者則包括63歲瑞士男子、58歲的丹麥女子，以及一對年約60多歲的澳洲夫妻。

庫克對記者說：「飛機起飛後不久即墜毀，導致3人喪生…許多遊客都目睹了這場悲劇，包括許多與孩子一同在島上享受暑假的家庭。」

有報導指出，失事的飛機可能在起飛時撞上海中凸起的岩石。不過，庫克強調：「這些初步報導還未獲證實。目前初步階段，墜機的確切原因仍未知。」