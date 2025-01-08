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英國電子旅遊憑證擴大適用國家 入境、轉機都要提前申請

中央社／ 倫敦8日綜合外電報導
英國「電子旅遊憑證」（ETA）今天起對來自台灣等數十個國家的旅客生效，免簽旅客入境英國及經由英國轉機，須提前上網申辦，包含嬰兒和兒童。 美聯社
英國「電子旅遊憑證」（ETA）今天起對來自台灣等數十個國家的旅客生效，免簽旅客入境英國及經由英國轉機，須提前上網申辦，包含嬰兒和兒童。 美聯社

英國「電子旅遊憑證」（ETA）今天起對來自台灣等數十個國家的旅客生效，免簽旅客入境英國及經由英國轉機，須提前上網申辦，包含嬰兒和兒童。這項計畫旨在加強邊境安全。

法新社報導，ETA申請費用為10英鎊（約新台幣410元），允許旅客在2年內每次入境最多停留6個月。這項計畫首次於2023年對卡達推出，去年擴展至其他5個波斯灣國家。

現在，這項計畫已擴展至來自約50個國家和地區的公民，包括台灣、美國、加拿大、澳洲、阿根廷、巴西、紐西蘭、日本、韓國和加勒比海國家。

根據英國政府，每年約有600萬名來自美國、加拿大和澳洲的遊客造訪英國。

台灣外交部今天指出，自1月8日起，持載有國民身分證統一編號的台灣護照持有人，都需要持有ETA始得入境英國。

這項目的是加強邊境安全的計畫，將於4月2日擴展至數十個歐盟與歐洲國家及地區。符合該計畫條件的歐洲公民從3月5日起，可以透過應用程式App申請新的ETA，ETA將與旅客的護照資料相連。

符合條件的旅客即使僅經由英國機場轉機，也需要申請ETA。此外，嬰兒和兒童也需要申請。

倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）對這項計畫表示反對，稱實施這項計畫使過境英國的旅客數量減少，也讓英國「競爭力下降」，並對經濟成長造成影響。

機場 英國 護照 轉機

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