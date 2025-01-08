新加坡通過防詐法 授權警方凍結受騙者銀行帳戶

新加坡今天通過新法律，賦予警方前所未有的權力，即若有證據顯示某位民眾正在遭到詐騙，警方有權凍結此人的銀行帳戶，暫停交易活動。

法新社報導，據信新加坡今天通過的「防詐騙保障法案」（Protection from Scams Bill），是世上第一個這類法律。

根據該法，若有確鑿證據顯示，某人即將從銀行帳戶匯款給詐騙者，即使是自願行為，新加坡警方以及負責調查白領犯罪的商業事務局有權勒令暫停此人的銀行交易活動。

這項法律規定，被發出限制令的人，其銀行帳戶、ATM功能和信用額度將遭暫停使用，不過仍可提領日常生活費。

新加坡內政部長孫雪玲告訴國會議員，此法旨在「為警方爭取更多時間，接觸並說服民眾他是受到詐騙，包括尋求其家人提供協助」。

限制令發布時間最長為30天，最多可展延5次。

孫雪玲特意指出長者受騙或愛情詐騙的案例，例如曾有64歲年長女性被所謂的情人騙走40萬新幣（約新台幣963萬元）。

孫雪玲表示，現存防詐措施不足，去年1月至9月「自行轉帳」在所有詐騙通報中占86%，占總損失金額94%。

她告訴國會議員「詐騙狀況仍令人非常擔憂」，並引述國會數據談到，和2023年相比，2024年詐騙案數量恐提高10%，損失金額增加40%。