日本可能降下「警報級大雪」 氣象廳籲避免非必要外出
日本政府國土交通省及氣象廳今天緊急宣布，以日本海側為主的地區到1月10日止都將降下大雪，可能造成車輛受困或大眾運輸誤點或停擺，呼籲民眾避免非必要及非緊急的外出。
日本讀賣新聞報導，受到強烈寒流來襲影響，不光是山區，連平地都有可能降下警報級大雪。國土交通省特別呼籲民眾嚴防積雪、路面結凍、暴風雪等對交通帶來的影響。能登半島地震災區民眾也要留意不斷增加的積雪可能壓垮已受損房屋。
日本放送協會（NHK）報導，國土交通省防災課課長西澤賢太郎表示，去年1月大雪造成名神高速公路關原交流道附近車輛受困動彈不得，最多共花了34小時才排除受阻狀況，希望大家嚴加警戒。
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