日本各地流感大流行！京都患者數創新高 當局認疫情恐再擴大

日本入冬後流感疫情持續大流行，多數地方最近一週平均每間醫療機構收治患者數都超過發布警報標準的30人，京都府患者數甚至創下從採用現行統計方式的1999年以來新高紀錄。

日本京都新聞報導，京都府與京都市政府今天宣布，最近一週京都流感疫情已創1999年以來新高，跟前一週相比，患者數已增加到約1.5倍。

根據京都府內125處定點醫療機構通報，去年12月23日到29日的最近一週內，平均每間醫療機構收治54.88名流感患者。

京都府去年12月9日到15日因為平均每間醫療機構收治患者逾10人發布「注意報」；到了隔週的12月16日到22日，平均收治人數已超過發布警報的30人。目前京都府已有42所學校因流感疫情實施學年停課。

富士新聞網報導，東京都患者數也是時隔5年再度超過發布警報標準，根據統計，日本47個都道府縣中，已有36個達到警報標準。TBS電視台報導，東京都目前流感患者也在增加中，患者數創同期過去10年新高紀錄。

RKB每日放送報導，截至去年12月29日的最近一週，福岡縣流感患者為1萬6026人，是前一週的1.35倍。

福井電視台報導，福井縣截至去年12月29日的最近一週，平均每間醫療機構收治流感患者數為39.13人，因此福井縣政府今天發布「流感警報」。

福井縣政府認為接下來流感疫情可能擴大，呼籲民眾徹底做好防疫對策。

三重電視台報導，三重縣流感患者數快速增加，截至去年12月29日止的最近一週，平均每間醫療機構收治61.9名患者，大幅超過發布警報的30人。三重縣政府預想疫情接下來將進一步擴大，呼籲民眾徹底採取防疫對策。

其他同樣達發布流感警報標準的地方，包括岩手縣的平均每間醫療機構收治45.94人、高知縣的平均每間醫療機構收治46.48人、福島縣的平均每間醫療機構收治44.35人、廣島市的平均每間醫療機構收治59.39人。

另外，岐阜縣甚至還發生老人中心流感群聚感染，造成1名90多歲高齡婦人死亡。