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菲律賓強力搜捕外籍線上博弈員工 包庇窩藏者將被控告

中央社／ 馬尼拉8日專電
隨著外籍離岸博弈產業員工自動離境期限於去年底截止，菲律賓執法當局開始強力搜捕滯菲者，包庇或窩藏相關員工者也將面臨刑事控告。示意圖／AI生成
隨著外籍離岸博弈產業員工自動離境期限於去年底截止，菲律賓執法當局開始強力搜捕滯菲者，包庇或窩藏相關員工者也將面臨刑事控告。示意圖／AI生成

隨著外籍離岸博弈產業員工自動離境期限於去年底截止，菲律賓執法當局開始強力搜捕滯菲者，包庇或窩藏相關員工者也將面臨刑事控告。

菲律賓移民局今天發布通告稱，尚未離境的菲律賓離岸博弈產業（POGO）外籍員工現已成為非法外僑，鼓勵民眾舉報。

通告補充，依循總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）去年發布的政令及其他相關法令，移民局將對包庇、窩藏、僱用這些非法外僑者，提出刑事控告。

離岸博弈產業是指在菲律賓營運的線上賭博公司，工作人員大多來自中國、馬來西亞、印尼、緬甸及台灣，主要服務對象是中國客戶。

小馬可仕去年7月發表國情咨文時說，由於許多離岸博弈公司涉及非法活動，例如金融詐騙、洗錢、賣淫、人口販運、綁架、凌虐甚至謀殺，限期年底前終止這個產業，相關外籍員工必須在年底前離境。

菲律賓移民局發言人桑多華（Dana Sandoval）3日曾說，在3萬3863名外籍POGO員工當中，只有2萬2609人依規定在去年12月31日以前離境，也就是說，尚有1萬1000多人滯留在菲律賓。

桑多華說，執法單位已在搜尋其下落，不論他們是否已把工作簽證降為旅遊簽證，都會被驅逐出境且被列入黑名單。

菲律賓司法部長芮慕拉（Jesus Crispin Remulla）5日也警告，滯菲外籍POGO員工應主動投案，否則將面臨嚴重後果，除了驅逐出境且列入永久黑名單之外，還要面對其他刑罰。

雖然如此，執法單位坦承搜捕行動遭遇困難，因為許多滯菲外籍POGO員工躲藏在住宅區，一些POGO公司則化整為零，轉至鄉下或偏遠地區運作，且以打游擊方式，不時更換據點。

外籍POGO員工的離去，也為菲律賓留下一些問題，包括他們與菲律賓人所生、被稱為「POGO寶寶」的嬰兒，一些菲籍母親無力獨立撫養他們。

菲律賓總統府反組織犯罪委員會（Presidential Anti-Organised Crime Commission，PAOCC）官員克魯斯（Gilbert Cruz）稍早前就說，執法單位只想到抓人，沒有想到會有「POGO寶寶」的問題。

PAOCC現與菲律賓社會福利部合作，協助照料20多名「POGO寶寶」。

博弈 小馬可仕 移民 菲律賓

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