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要挑對時間喝咖啡！研究：早晨喝咖啡可降低早死風險

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
最新研究發現，早上喝咖啡與降低早死風險有關。新華社
最新研究發現，早上喝咖啡與降低早死風險有關。新華社

適量攝取咖啡好處多多，包括改善心臟健康和延長壽命等，但最新研究發現，這取決於你喝咖啡的時間。

CNN等報導，根據7日發表於《歐洲心臟雜誌》的最新研究，早晨攝取咖啡可能對健康結果最好，且似乎與攝取量和其他潛在影響因素無關。

研究主要作者、美國紐奧良杜蘭大學公共衛生與熱帶醫學院教授Lu Qi表示，「這是第一個測試咖啡飲用時間模式和健康結果的研究。我們通常不會在飲食指引中提供有關時間安排的建議，但也許我們將來應該考慮這點。」

研究指出，過去大多數調查參與者咖啡攝取量隨時間變化的研究發現，適量飲用咖啡可能與降低第二型糖尿病心血管疾病和早死風險有關。

作者研究1999年至2018年間進行的國家健康和營養檢查調查中，共計4萬零725名18歲及以上成年人的飲食和健康數據，並將受試者飲用咖啡時間分成三個時段，分別是上午（凌晨4點至中午12點）、下午（中午12點至下午5點）和晚上（下午5點至凌晨4點）。

結果發現，與不喝咖啡者相比，只有早上喝咖啡者因任何原因早死的風險降低16%，死於心血管疾病風險降低31%，而傾向整天喝咖啡者死亡風險則皆未降低。

研究指出，對於早上喝咖啡者來說，攝取多少咖啡因或不含咖啡因的咖啡並不重要，無論是少於1杯或多於3杯，死亡風險都較其他時間喝者低。

未參與研究的註冊營養師兼美國營養飲食學會（Academy of Nutrition and Dietetics）發言人金恩（Vanessa King）說，這是一項觀察性研究，意味著不是處於實驗環境下所做出的研究。強調該研究只是建立出早晨喝咖啡與早死風險的相關性，而非因果關係，但仍表示研究結果「很有意義，因為美國的首要死因是心血管疾病」。

此外也有專家指出，這項發現當中的一個可能解釋是，下午或晚上喝咖啡可能會擾亂生理時鐘和褪黑激素等荷爾蒙水平。褪黑激素分泌不足與血壓升高、氧化、心血管疾病風險升高有關。

金恩表示，咖啡含有抗氧化劑，可以透過中和可能增加心血管疾病風險的自由基來減少體內發炎。

研究作者群指出，血液中的一些發炎標記物有自己的生理時鐘，通常在早晨最高，因此集中在早上喝咖啡的模式，抗發炎作用可能比其他時間更好。

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