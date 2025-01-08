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打擊犯罪鼓勵民眾繳械 墨西哥獎金最高4.3萬

中央社／ 墨西哥市8日綜合外電報導

墨西哥政府為減少暴力犯罪，擬根據一項公民繳械計畫，提供最高1300美元（約新台幣4.3萬元）獎金給繳出機關槍、突襲步槍等槍械的民眾。

法新社報導，墨西哥在昨晚發布的官方公報中，以發放獎金來鼓勵民眾前往教會等集中站繳械。

獎金包括手槍一把8600披索（約新台幣1.4萬元），AK-47步槍一把2.5萬披索（約新台幣4萬元），機關槍一把2萬6450披索（約新台幣4.3萬元）。

墨西哥暴力犯罪猖獗，絕大部分與價值數十億美元的非法毒品交易有關。

根據國家統計局數據，2023年期間，墨西哥記錄到3萬1062件凶殺案，其中7成與槍械有關。

墨西哥嚴格管控槍枝買賣，讓它們幾乎不可能合法取得；墨方一再呼籲美國打擊槍枝走私，勿讓槍枝跨界流入墨西哥。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

墨西哥 槍枝

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