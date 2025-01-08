打擊犯罪鼓勵民眾繳械 墨西哥獎金最高4.3萬
墨西哥政府為減少暴力犯罪，擬根據一項公民繳械計畫，提供最高1300美元（約新台幣4.3萬元）獎金給繳出機關槍、突襲步槍等槍械的民眾。
法新社報導，墨西哥在昨晚發布的官方公報中，以發放獎金來鼓勵民眾前往教會等集中站繳械。
獎金包括手槍一把8600披索（約新台幣1.4萬元），AK-47步槍一把2.5萬披索（約新台幣4萬元），機關槍一把2萬6450披索（約新台幣4.3萬元）。
墨西哥暴力犯罪猖獗，絕大部分與價值數十億美元的非法毒品交易有關。
根據國家統計局數據，2023年期間，墨西哥記錄到3萬1062件凶殺案，其中7成與槍械有關。
墨西哥嚴格管控槍枝買賣，讓它們幾乎不可能合法取得；墨方一再呼籲美國打擊槍枝走私，勿讓槍枝跨界流入墨西哥。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言