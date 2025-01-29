國外新年怎麼過？「招財大法」樂透打牌一路發 各國好運習俗看過來

隨著2025農曆過年到來，家家戶戶忙著準備各種蛇年習俗儀式，不過您知道除了台灣、中國大陸、香港、澳門等地，還有哪些地區有春節傳統嗎？西方國家又是如何過年的呢？新年對世界各國來說都是重要節慶，其中有些習俗一度在台灣掀起流行。而春節文化歷史悠久，各國迎新春的方式在融合當地文化後也各有特色，就讓《聯合新聞網》帶您一探究竟。

日本寺廟會在12月31日午夜敲響108次鐘聲，待鐘聲響完煩惱跟壞運也就沒了，可以好好迎接新年好運氣，人們此時便會前往神社寺廟參拜與抽籤。 示意圖／路透社

在屬於漢字文化圈的中國大陸、香港、澳門、台灣、南北韓、日本等地，以及有廣大華人聚居的東南亞地區，包含越南、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓等國，「農曆新年」和元旦一樣是重要節慶甚至是法定假期，孕育悠久的春節文化在融入當地社會風俗的過程中，也發展出一些頗具本土特色的習俗。

1、南韓、北韓：吃年糕湯、擲柶戲、放送災風箏

朝鮮人將年菜稱為「歲饌」，其中最具代表性的菜色之一便是「年糕湯（米糕片湯）」。起源於古代崇拜太陽的文化，人們將年糕打成「小圓形狀」代表太陽，新年早晨「祭禮和歲拜」的第一餐吃年糕湯，就象徵著迎接太陽的光明，同時也寓意長壽。

擲柶戲是一種桌上遊戲，通過擲出4塊特製木板，決定棋盤上所走的步數，同時也是一種占卜工具，擲牌所得數字代表來年運氣，可預測整年農事或運勢。放送災風箏則是先在風箏上寫下「送厄」或「送厄迎福」等詞彙，待飛上天後將風箏線割斷，有送走災厄、讓災厄隨風而去的開運之意。

2、日本：吃蕎麥麵、寺廟敲鐘108響

雖然日本明治維新後，新年假期從農曆改為西曆，但仍保留慶祝傳統農曆春節的習俗。日本人認為蕎麥象徵韌性、長命百歲，除夕吃蕎麥麵有斬斷厄運之意，可擺脫往年的不順利。

在日本古老傳統儀式中，寺廟會在12月31日午夜敲響108次鐘聲，每響一次就是去除一種煩惱，待鐘聲響完煩惱跟壞運也就沒了，可以好好迎接新年好運氣。人們此時會前往神社寺廟參拜與抽籤，就稱為「初詣」（新年的首次參拜）。此外，新年做的第一個夢則叫「初夢」，可以預示來年運氣，人們相信夢到富士山、老鷹、茄子，代表是會有整年好運的吉兆。

3、越南：越南粽和苦瓜湯、席地寫春聯、求祿、沖年（沖喜）

越南過年期間會吃「越南粽子」，有別於台灣常見的三角形，越南粽有圓形也有方形，象徵「天圓地方」，且因粽子製作過程費時費力，常常需要全家總動員，因此又有團結一心的涵意；喝苦瓜湯則代表先吃過苦後，來年將能一切順利。此外，越南人也有席地而坐的風俗，認為越靠近大地越能袪病，因此新春寫春聯時也會以彎腰趴下的姿勢揮毫。

「求祿」分為兩種，第一種是指人們祭祖後，要摘一枝有綠葉的樹枝回家，意即將天地靈氣、神明祝福的福祿帶回家；第二種則是帶回果品分發給親友，如同散播分享福氣。至於「沖年」，越南人相信第一個來拜年的人將能影響自家整年運勢，所以誰來拜訪十分重要。

4、新加坡、馬來西亞：撈魚生、換橘子

新加坡與馬來西亞華人農曆春節的重要傳統是「撈魚生」，這道料理原本是廣東菜，每個人都要站起來以筷子撈拌魚片和配料，撈得越高代表願望越有可能實現，寓意步步高升、風生水起，是一道極具特色的年菜。「換橘子」則是另一項傳統習俗，因為橘子（柑）在星馬地區發音與「金」相似，所以人們會帶2顆橘子到親友家拜年，離開時再拿2顆新橘子回家，意為「交換祝福」。

5、印尼：初七

對印尼的春節文化來說，大年初七是一個特別的日子，當天人們會將7種不同青菜混入料理中一起炒食，傳說能讓眼睛充滿光明、來年吉祥如意。

6、菲律賓：8大圓、擺12種水果、穿點點裝

菲律賓華裔農曆過年會擺放「8大圓」，也就是8種圓形水果（鳳梨、桔、蘋果、葡萄、芒果、檸檬、西瓜和木瓜）製作的裝飾，有著發財圓滿之意。

至於菲律賓人自己的新年傳統，同樣也會擺放圓形水果，象徵圓滿、錢幣與繁榮，只是數量上變成12種以代表12個月。同時，人們相信若是能在12月31日午夜時分，含一顆圓潤的葡萄在嘴裡，來年運氣便會超級旺，而若想樂透、刮刮樂都中獎，打牌麻將都贏錢，還能加碼再穿上「點點裝」招財富貴。

羅馬尼亞人們披上毛皮扮成動物，以跳舞驅逐惡靈，其中最受歡迎的動物是熊，有著帶來財富、健康與好運的意涵。 美聯社

「新年」是曆法新循環的開始，相對於漢字文化圈的農曆新年，對全球許多國家而言，現行公曆的1月1日元旦就是新年的開始，除了將其列為全國公眾假期，有些還會從聖誕節就開始放假。不過也有像印度、泰國、伊朗這類例外，仍是以慶祝各自曆法的傳統新年為主。

1、西班牙：12顆帶來幸運的葡萄（las doce uvas de la suerte）

西班牙有一項特殊的過年傳統流傳已久，人們會在12月31日跨年倒數時準備12顆葡萄，隨著新年鐘聲每敲響1下就吃1顆，12聲鐘響象徵來年12個月，每顆葡萄也有不同涵義，例如平安、祛病、避難等，因此若能在鐘聲結束前吃完12顆葡萄，新年便能充滿好運並獲得成功。這項西班牙傳統開運儀式日前也在台灣網上掀起討論。

2、義大利：把舊物扔出去（Out with the old）

舊的不去，新的不來！對義大利人來說，新年和聖誕節同樣重要，為了迎接新開始，人們會將舊家具或是可打碎的瓶罐等舊物，從陽台往外面扔出去，象徵去掉煩惱和厄運，一般會選擇體積小且輕的物品以免傷及路人。

3、愛爾蘭：用麵包敲牆、丟大門

和義大利扔舊物的傳統類似，愛爾蘭人會用舊麵包敲打牆壁或是丟向自家大門，象徵驅趕惡魔與霉運並迎接好運。

4、希臘：硬幣蛋糕「幸運之輪」、門外掛洋蔥

「幸運之輪（Vasilopita）」是希臘歷史悠久的新年蛋糕，人們會在糕體裡放一枚幸運硬幣，誰吃到硬幣誰就能擁有一整年的好運。至於「門外掛洋蔥」的傳統則是能為新年帶來好運、健康，且洋蔥象徵生育成長，因此父母也會將洋蔥放在小孩頭上來叫他們起床。

5、捷克：蘋果占卜

捷克新年傳統會用蘋果來占卜，人們在除夕將蘋果切成兩半後，根據果核切面樣子預測來年運勢，「十字形」代表運氣不佳、「星形」代表有望獲得幸福。

6、羅馬尼亞：扮成動物跳舞

羅馬尼亞有一個鄉間風俗，人們會在12月31日扮成各種動物跳舞並舉行「生死儀式」，人們披上毛皮扮成動物後，會一家接著一家拜訪跳舞驅逐惡靈，其中最受歡迎的動物是熊，有著帶來財富、健康與好運的意涵。

7、蘇格蘭：第一腳（first-foot）

「第一腳」是指元旦時首位跨進自家大門的人，蘇格蘭人傳統上會期待是高大的黑髮男子，因為這樣的人能為家中帶來好運，反之若為金髮男子則被視為不祥之兆。

8、英國：瓶中有酒、櫥中有肉；打井水

英國傳統新年文化「瓶中有酒、櫥中有肉」與「年年有餘」有異曲同工之妙，他們認為家中若沒有留下剩餘酒肉，來年便會窮酸整年。此外，英國人還會搶爭第一個去「打井水」，因為首位打水的人代表是「幸福之人」，其打來的井水也是「吉祥之水」。

9、法國：喝光所有家中的酒

有別於英國人篤信家中要有「剩酒」象徵富貴有餘，法國人則相信家中有剩酒會招來厄運，所以新年期間必須把酒全部喝光。

10、德國：爬樹比賽、跳椅子、融鉛算命（Molybdomancy）

德國鄉間流傳著一種新年風俗「爬樹比賽」，第一位爬上樹頂的人就是「新年英雄」，象徵步步高升。此外，德國人還會在12月31日跨年鐘響時跳下椅子，並將重物拋到椅背後面，意即甩去厄運、跳入新年。

「融鉛算命」是德國預測來年運勢的一種占卜方式，用新年蠟燭融化小鉛塊後以冷水冷卻，溶化後的鉛塊形狀若為「球形」代表擁有整年好運，若為「王冠」是財富之意，「星形」會帶來幸福，至於「十字形」則代表死亡凶運。

11、丹麥：跳椅子、摔碗盤

丹麥新年除了有和德國一樣跳椅子得好運的習俗，還會到親朋好友家門前摔碗盤，以趕跑厄運並祝福對方，因此門前越多碎碗盤也代表人緣越好、好運越多，頗有歲歲平安之意。

12、瑞士：掉一坨冰淇淋在地上

冰淇淋可說是瑞士的「在地美食」，因為在瑞士的新年傳統中，人們會故意掉一坨冰淇淋在地上，認為此舉可以為來年開運、帶來富饒。

13、墨西哥：穿上繽紛內衣褲

其實不僅是墨西哥，包含玻利維亞或巴西等拉丁美洲國家，人們認為內褲顏色會影響來年運勢，例如「紅色」帶來愛情、「黃色」是財富功名、「白色」是和平寧靜、「綠色」則是帶來健康，因此新年若想招財納福，便可考慮穿著金光閃閃的喜氣內褲。

14、厄瓜多：火燒假人偶（稻草人）

厄瓜多有一項流傳已久的新年特殊傳統，人們會在年底用舊衣服製作假人偶或稻草人，以火燒掉後就代表燒掉整年厄運。

15、巴西：向水之女神祈福、穿白衣、跳過7道浪

對巴西人來說葉瑪亞（Yemoja）是水之女神，守護漁民的同時也掌管與女性有關的一切，因此巴西的新年活動多在海邊舉行，人們會點燃淺藍色蠟燭，並將紅白鮮花拋入海中祈求庇護。

巴西人祈求時會穿上特定顏色衣物迎新年，若是祈求愛情可穿紅色，不過傳統上仍是以著白衣為主，有祈求平安、好運和財富之意。此外，人們在許願前還要先用左腳跳過7道浪，才能跳過厄運、迎接好運。

16、哥倫比亞：拉行李箱散步

哥倫比亞人有一項可說是專門為旅人而有的新年習俗，就是拉著行李箱在社區散步或走一圈，祈願來年能有美好且平安順利的旅行，若是在行李箱裡放進錢財和喜歡的服飾，代表將能獲得舒適旅途並帶來財富。

17、智利：墓地迎新年

在智利的塔爾卡（Talca）地區，當地人會聚在公墓墓園守夜，並備好佳餚美酒跟死去的親人共同迎接新年曙光，既是思念親人的一種方式，也象徵為靈魂帶來平和。

18、伊朗：7道吉祥菜、跳篝火

伊朗施行的是「伊斯蘭曆」，過新年就是慶祝春天來臨，因此新年時間往往落在3月下旬。伊朗人除夕要吃7道菜，且菜名都要以字母「S」為開頭，象徵新年吉祥。此外，人們還會上街生篝火，輪流在火上跳來跳去，代表燒掉晦氣、迎來光明。

19、泰國：潑水

泰國的國定假日通常以公曆計算，但許多宗教、傳統節日會以「泰國曆或農曆」計算。泰國曆傳統新年為每年的4月13到15日，又稱潑水節（宋干節），由於「水」在佛教中代表淨化和祝福，所以人們會在新年相互潑水慶祝，以洗去往年壞運不順，在新的一年重新出發。

20、印度：痛哭元旦

跟受漢字文化圈影響而過農曆新年的國家一樣，印度新年不看公曆元旦，而是自己的「印度曆」，年節時間約落在公曆的10月中旬到11月上旬。

印度族裔多元、各地民俗文化也大不相同，其中一項新年傳統「痛哭元旦」放眼各國特色習俗中也是極為特殊，有別於各國人們多想在新年祈求開運吉祥、招財進寶，印度卻是用哭聲迎接新年，元旦一早便能聽到家戶抱頭大哭，以感嘆人生苦短。

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