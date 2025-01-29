快訊

初一國運籤出爐！苗栗玉清宮抽「人民」下下籤 暗示朝野對立恐兩敗俱傷

國外新年怎麼過？「招財大法」樂透打牌一路發 各國好運習俗看過來

解放軍東部戰區初一發影片！《以武止戈》揭戰區戰備情形 片尾驚見台灣地圖

聽新聞
0:00 / 0:00

國外新年怎麼過？「招財大法」樂透打牌一路發 各國好運習俗看過來

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著2025農曆過年到來，家家戶戶忙著準備各種習俗儀式。圖／AI生成
隨著2025農曆過年到來，家家戶戶忙著準備各種習俗儀式。圖／AI生成

隨著2025農曆過年到來，家家戶戶忙著準備各種蛇年習俗儀式，不過您知道除了台灣、中國大陸、香港、澳門等地，還有哪些地區有春節傳統嗎？西方國家又是如何過年的呢？新年對世界各國來說都是重要節慶，其中有些習俗一度在台灣掀起流行。而春節文化歷史悠久，各國迎新春的方式在融合當地文化後也各有特色，就讓《聯合新聞網》帶您一探究竟。


日本寺廟會在12月31日午夜敲響108次鐘聲，待鐘聲響完煩惱跟壞運也就沒了，可以好好迎接新年好運氣，人們此時便會前往神社寺廟參拜與抽籤。 示意圖／路透社
日本寺廟會在12月31日午夜敲響108次鐘聲，待鐘聲響完煩惱跟壞運也就沒了，可以好好迎接新年好運氣，人們此時便會前往神社寺廟參拜與抽籤。 示意圖／路透社

在屬於漢字文化圈的中國大陸、香港、澳門、台灣、南北韓、日本等地，以及有廣大華人聚居的東南亞地區，包含越南、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓等國，「農曆新年」和元旦一樣是重要節慶甚至是法定假期，孕育悠久的春節文化在融入當地社會風俗的過程中，也發展出一些頗具本土特色的習俗。

1、南韓、北韓：吃年糕湯、擲柶戲、放送災風箏

朝鮮人將年菜稱為「歲饌」，其中最具代表性的菜色之一便是「年糕湯（米糕片湯）」。起源於古代崇拜太陽的文化，人們將年糕打成「小圓形狀」代表太陽，新年早晨「祭禮和歲拜」的第一餐吃年糕湯，就象徵著迎接太陽的光明，同時也寓意長壽。

擲柶戲是一種桌上遊戲，通過擲出4塊特製木板，決定棋盤上所走的步數，同時也是一種占卜工具，擲牌所得數字代表來年運氣，可預測整年農事或運勢。放送災風箏則是先在風箏上寫下「送厄」或「送厄迎福」等詞彙，待飛上天後將風箏線割斷，有送走災厄、讓災厄隨風而去的開運之意。

2、日本：吃蕎麥麵、寺廟敲鐘108響

雖然日本明治維新後，新年假期從農曆改為西曆，但仍保留慶祝傳統農曆春節的習俗。日本人認為蕎麥象徵韌性、長命百歲，除夕吃蕎麥麵有斬斷厄運之意，可擺脫往年的不順利。

在日本古老傳統儀式中，寺廟會在12月31日午夜敲響108次鐘聲，每響一次就是去除一種煩惱，待鐘聲響完煩惱跟壞運也就沒了，可以好好迎接新年好運氣。人們此時會前往神社寺廟參拜與抽籤，就稱為「初詣」（新年的首次參拜）。此外，新年做的第一個夢則叫「初夢」，可以預示來年運氣，人們相信夢到富士山、老鷹、茄子，代表是會有整年好運的吉兆。

3、越南：越南粽和苦瓜湯、席地寫春聯、求祿、沖年（沖喜）

越南過年期間會吃「越南粽子」，有別於台灣常見的三角形，越南粽有圓形也有方形，象徵「天圓地方」，且因粽子製作過程費時費力，常常需要全家總動員，因此又有團結一心的涵意；喝苦瓜湯則代表先吃過苦後，來年將能一切順利。此外，越南人也有席地而坐的風俗，認為越靠近大地越能袪病，因此新春寫春聯時也會以彎腰趴下的姿勢揮毫。

「求祿」分為兩種，第一種是指人們祭祖後，要摘一枝有綠葉的樹枝回家，意即將天地靈氣、神明祝福的福祿帶回家；第二種則是帶回果品分發給親友，如同散播分享福氣。至於「沖年」，越南人相信第一個來拜年的人將能影響自家整年運勢，所以誰來拜訪十分重要。

4、新加坡、馬來西亞：撈魚生、換橘子

新加坡與馬來西亞華人農曆春節的重要傳統是「撈魚生」，這道料理原本是廣東菜，每個人都要站起來以筷子撈拌魚片和配料，撈得越高代表願望越有可能實現，寓意步步高升、風生水起，是一道極具特色的年菜。「換橘子」則是另一項傳統習俗，因為橘子（柑）在星馬地區發音與「金」相似，所以人們會帶2顆橘子到親友家拜年，離開時再拿2顆新橘子回家，意為「交換祝福」。

5、印尼：初七

對印尼的春節文化來說，大年初七是一個特別的日子，當天人們會將7種不同青菜混入料理中一起炒食，傳說能讓眼睛充滿光明、來年吉祥如意。

6、菲律賓：8大圓、擺12種水果、穿點點裝

菲律賓華裔農曆過年會擺放「8大圓」，也就是8種圓形水果（鳳梨、桔、蘋果、葡萄、芒果、檸檬、西瓜和木瓜）製作的裝飾，有著發財圓滿之意。

至於菲律賓人自己的新年傳統，同樣也會擺放圓形水果，象徵圓滿、錢幣與繁榮，只是數量上變成12種以代表12個月。同時，人們相信若是能在12月31日午夜時分，含一顆圓潤的葡萄在嘴裡，來年運氣便會超級旺，而若想樂透、刮刮樂都中獎，打牌麻將都贏錢，還能加碼再穿上「點點裝」招財富貴。


羅馬尼亞人們披上毛皮扮成動物，以跳舞驅逐惡靈，其中最受歡迎的動物是熊，有著帶來財富、健康與好運的意涵。 美聯社
羅馬尼亞人們披上毛皮扮成動物，以跳舞驅逐惡靈，其中最受歡迎的動物是熊，有著帶來財富、健康與好運的意涵。 美聯社

「新年」是曆法新循環的開始，相對於漢字文化圈的農曆新年，對全球許多國家而言，現行公曆的1月1日元旦就是新年的開始，除了將其列為全國公眾假期，有些還會從聖誕節就開始放假。不過也有像印度、泰國、伊朗這類例外，仍是以慶祝各自曆法的傳統新年為主。

1、西班牙：12顆帶來幸運的葡萄（las doce uvas de la suerte）

西班牙有一項特殊的過年傳統流傳已久，人們會在12月31日跨年倒數時準備12顆葡萄，隨著新年鐘聲每敲響1下就吃1顆，12聲鐘響象徵來年12個月，每顆葡萄也有不同涵義，例如平安、祛病、避難等，因此若能在鐘聲結束前吃完12顆葡萄，新年便能充滿好運並獲得成功。這項西班牙傳統開運儀式日前也在台灣網上掀起討論

2、義大利：把舊物扔出去（Out with the old）

舊的不去，新的不來！對義大利人來說，新年和聖誕節同樣重要，為了迎接新開始，人們會將舊家具或是可打碎的瓶罐等舊物，從陽台往外面扔出去，象徵去掉煩惱和厄運，一般會選擇體積小且輕的物品以免傷及路人。

3、愛爾蘭：用麵包敲牆、丟大門

和義大利扔舊物的傳統類似，愛爾蘭人會用舊麵包敲打牆壁或是丟向自家大門，象徵驅趕惡魔與霉運並迎接好運。

4、希臘：硬幣蛋糕「幸運之輪」、門外掛洋蔥

「幸運之輪（Vasilopita）」是希臘歷史悠久的新年蛋糕，人們會在糕體裡放一枚幸運硬幣，誰吃到硬幣誰就能擁有一整年的好運。至於「門外掛洋蔥」的傳統則是能為新年帶來好運、健康，且洋蔥象徵生育成長，因此父母也會將洋蔥放在小孩頭上來叫他們起床。

5、捷克：蘋果占卜

捷克新年傳統會用蘋果來占卜，人們在除夕將蘋果切成兩半後，根據果核切面樣子預測來年運勢，「十字形」代表運氣不佳、「星形」代表有望獲得幸福。

6、羅馬尼亞：扮成動物跳舞

羅馬尼亞有一個鄉間風俗，人們會在12月31日扮成各種動物跳舞並舉行「生死儀式」，人們披上毛皮扮成動物後，會一家接著一家拜訪跳舞驅逐惡靈，其中最受歡迎的動物是熊，有著帶來財富、健康與好運的意涵。

7、蘇格蘭：第一腳（first-foot）

「第一腳」是指元旦時首位跨進自家大門的人，蘇格蘭人傳統上會期待是高大的黑髮男子，因為這樣的人能為家中帶來好運，反之若為金髮男子則被視為不祥之兆。

8、英國：瓶中有酒、櫥中有肉；打井水

英國傳統新年文化「瓶中有酒、櫥中有肉」與「年年有餘」有異曲同工之妙，他們認為家中若沒有留下剩餘酒肉，來年便會窮酸整年。此外，英國人還會搶爭第一個去「打井水」，因為首位打水的人代表是「幸福之人」，其打來的井水也是「吉祥之水」。

9、法國：喝光所有家中的酒

有別於英國人篤信家中要有「剩酒」象徵富貴有餘，法國人則相信家中有剩酒會招來厄運，所以新年期間必須把酒全部喝光。

10、德國：爬樹比賽、跳椅子、融鉛算命（Molybdomancy）

德國鄉間流傳著一種新年風俗「爬樹比賽」，第一位爬上樹頂的人就是「新年英雄」，象徵步步高升。此外，德國人還會在12月31日跨年鐘響時跳下椅子，並將重物拋到椅背後面，意即甩去厄運、跳入新年。

「融鉛算命」是德國預測來年運勢的一種占卜方式，用新年蠟燭融化小鉛塊後以冷水冷卻，溶化後的鉛塊形狀若為「球形」代表擁有整年好運，若為「王冠」是財富之意，「星形」會帶來幸福，至於「十字形」則代表死亡凶運。

11、丹麥：跳椅子、摔碗盤

丹麥新年除了有和德國一樣跳椅子得好運的習俗，還會到親朋好友家門前摔碗盤，以趕跑厄運並祝福對方，因此門前越多碎碗盤也代表人緣越好、好運越多，頗有歲歲平安之意。

12、瑞士：掉一坨冰淇淋在地上

冰淇淋可說是瑞士的「在地美食」，因為在瑞士的新年傳統中，人們會故意掉一坨冰淇淋在地上，認為此舉可以為來年開運、帶來富饒。

13、墨西哥：穿上繽紛內衣褲

其實不僅是墨西哥，包含玻利維亞或巴西等拉丁美洲國家，人們認為內褲顏色會影響來年運勢，例如「紅色」帶來愛情、「黃色」是財富功名、「白色」是和平寧靜、「綠色」則是帶來健康，因此新年若想招財納福，便可考慮穿著金光閃閃的喜氣內褲。

14、厄瓜多：火燒假人偶（稻草人）

厄瓜多有一項流傳已久的新年特殊傳統，人們會在年底用舊衣服製作假人偶或稻草人，以火燒掉後就代表燒掉整年厄運。

15、巴西：向水之女神祈福、穿白衣、跳過7道浪

對巴西人來說葉瑪亞（Yemoja）是水之女神，守護漁民的同時也掌管與女性有關的一切，因此巴西的新年活動多在海邊舉行，人們會點燃淺藍色蠟燭，並將紅白鮮花拋入海中祈求庇護。

巴西人祈求時會穿上特定顏色衣物迎新年，若是祈求愛情可穿紅色，不過傳統上仍是以著白衣為主，有祈求平安、好運和財富之意。此外，人們在許願前還要先用左腳跳過7道浪，才能跳過厄運、迎接好運。

16、哥倫比亞：拉行李箱散步

哥倫比亞人有一項可說是專門為旅人而有的新年習俗，就是拉著行李箱在社區散步或走一圈，祈願來年能有美好且平安順利的旅行，若是在行李箱裡放進錢財和喜歡的服飾，代表將能獲得舒適旅途並帶來財富。

17、智利：墓地迎新年

在智利的塔爾卡（Talca）地區，當地人會聚在公墓墓園守夜，並備好佳餚美酒跟死去的親人共同迎接新年曙光，既是思念親人的一種方式，也象徵為靈魂帶來平和。

18、伊朗：7道吉祥菜、跳篝火

伊朗施行的是「伊斯蘭曆」，過新年就是慶祝春天來臨，因此新年時間往往落在3月下旬。伊朗人除夕要吃7道菜，且菜名都要以字母「S」為開頭，象徵新年吉祥。此外，人們還會上街生篝火，輪流在火上跳來跳去，代表燒掉晦氣、迎來光明。

19、泰國：潑水

泰國的國定假日通常以公曆計算，但許多宗教、傳統節日會以「泰國曆或農曆」計算。泰國曆傳統新年為每年的4月13到15日，又稱潑水節（宋干節），由於「水」在佛教中代表淨化和祝福，所以人們會在新年相互潑水慶祝，以洗去往年壞運不順，在新的一年重新出發。

20、印度：痛哭元旦

跟受漢字文化圈影響而過農曆新年的國家一樣，印度新年不看公曆元旦，而是自己的「印度曆」，年節時間約落在公曆的10月中旬到11月上旬。

印度族裔多元、各地民俗文化也大不相同，其中一項新年傳統「痛哭元旦」放眼各國特色習俗中也是極為特殊，有別於各國人們多想在新年祈求開運吉祥、招財進寶，印度卻是用哭聲迎接新年，元旦一早便能聽到家戶抱頭大哭，以感嘆人生苦短。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

元旦 招財 春節 蛇年 財運 農曆過年 運勢 開運

延伸閱讀

貝佐斯未婚妻「爆乳」現身川普就職 祖克柏「凍未條」尷尬影片曝光

2025開運祕法大公開！5妙招催旺整年運勢 這點做錯小心財運倒光

相關新聞

中國娃娃回歸！單眼皮泰女的魔性金曲傳奇

中國娃娃成軍至今22年，更在近期推出新單曲。趁著過年，一起來回顧中國娃娃從成軍以來如何從默默無名的兩位女生到成為席捲全泰國、東南亞的組合；而歷經十幾年的蛻變之後，中國娃娃的近況又是什麼呢？

國外新年怎麼過？「招財大法」樂透打牌一路發 各國好運習俗看過來

隨著2025農曆過年到來，家家戶戶忙著準備各種蛇年習俗儀式，不過您知道除了台灣、中國大陸、香港、澳門等地，還有哪些地區有春節傳統嗎？西方國家又是如何過年的呢？新年對世界各國來說都是重要節慶，其中有些習俗一度在台灣掀起流行。而春節文化歷史悠久，各國迎新春的方式在融合當地文化後也各有特色，就讓《聯合新聞網》帶您一探究竟。

苦等15個月 逾30萬巴人返回加薩北部 內心五味雜陳

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）表示，在以色列軍方27日上午批准後，已有「超過30萬名流離失所」的巴勒斯坦人返...

巴西幼兒園到高中生手機禁令 2月上路 學界有「異」見

巴西2025年新學年即將開始，但總統魯拉在1月中旬頒布法令，限制全國公私立幼兒園到高中學生在校內使用手機，新法將在今年2...

可口可樂驗出氯酸鹽含量高 歐洲大規模回收

可口可樂公司（Coca-Cola）歐洲裝瓶部門表示，由於檢測到可能對健康構成風險的氯酸鹽含量過高，已下令對旗下可樂（Co...

中居正廣性醜聞 富士電視台開10小時23分記者會 創紀錄

日本綜藝天王中居正廣被爆料與女性發生性侵糾紛，富士電視台員工疑似牽扯其中。富士電視台27日召開記者會，採取「問到飽」形式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。