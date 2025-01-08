以色列西部出土 東羅馬帝國修道院遺跡

東羅馬帝國時期的古文物陸續在以色列被發現。以色列文物局稍早宣布，在該國西部發現一處古老的基督教修道院，最早出現時間可追溯至東羅馬帝國時期。專家還在修道院地面上發現刻有經文的馬賽克文物，經過整理後將會對外展示。

修道院屬於古遺址一部分

據《基督教郵報》報導，以色列文物局表示，這座位於迦特鎮的修道院可追溯至東羅馬帝國時期，也就是公元五至六世紀，是屬於一處古遺址的一部分，該遺址早在羅馬時期就已存在並存在大約六百年。這次出土文物，除了修道院之外，考古人員還發現了榨酒坊、倉庫及其他多處古代建築遺跡。

除此之外，考古人員還在修道院遺址的地面發現一幅精緻的馬賽克文物，其中刻有十字架、獅子、鴿子、陶甕、花卉以及幾何圖案。中間則是以希臘文寫成的經文：「你進也蒙福，你出也蒙福」源自於聖經申命記28:6。

考古人員利夫希茨表示，「從這次考古發現，自早期羅馬時期到晚期東羅馬時期，此地一直有人持續居住。」以色列文物管理局預計近期將在迦特鎮展出這幅古代基督教馬賽克。

出土建築還有榨酒坊

據《耶路撒冷郵報》報導，這座修道院是此次出土中的十多處建築之一，其中的榨酒坊據以色列文物局表示，其工藝相當先進，反映出在建造與使用上曾投入了可觀的資金。關於榨酒坊的其他特色還包括鋪有馬賽克地板的發酵室以及希臘字母的酒槽。

東羅馬帝國為羅馬帝國的東半部，比西羅馬帝國多延續了一千年，直至1453年最終被鄂圖曼土耳其人猛攻而滅亡。2023年，在以色列約旦河西岸耶利哥附近也發現了一座東羅馬帝國時期的古老教堂，而且其馬賽克地板大部分仍然保存完好。

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