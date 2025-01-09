來去鄉下住2年膩了！天氣寒冷、晚上只有柏青哥 東京工程師當回都市人

有些都市人嚮往鄉村的悠閒，甚至打算移居到鄉村居住，不過相比都市的便利，是否能夠適應鄉村生活，恐怕需要審慎評估，否則在單純的鄉下生活，容易感到不方便或者膩了，最後還是可能會回到都市。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名中山史郎的30多歲男性，過去曾在東京當了八年的系統工程師。當時他對這份工作感到厭煩，同時還離過婚，因此有了要改變生活環境的想法。由於他喜歡岩手縣盛岡的冷麵，於是毅然決定移居到偏鄉的盛岡地區。

過去他短暫來到盛岡時，以為這裡的公車班次很多，但實際移居之後，才發現活動範圍不大，因此儘管不喜歡開車，最終還是得買車了。而一開始他雖然非常愛吃盛岡冷麵，但隨著時間過去，也開始感到吃膩了，並懷念起東京到處都有的拉麵。

更讓中山受不了的，是當地寒冷的氣溫。該地遠比關東地區冷非常多，甚至在地人還認為「0度以上都不算冷」，讓中山完全無法適應。而且當地娛樂不多，晚上只有柏青哥和居酒屋而已，而中山最愛看的職棒比賽，一年都只舉辦一場左右，想看球就得搭兩小時的新幹線前往仙台。

最後，中山在盛岡住了兩年，還是選擇回到關東的神奈川。儘管他還是非常喜歡盛岡這個鄉下地區，但覺得往後還是旅行過來就可以了，否則以居住來講，實在沒有那麼方便。