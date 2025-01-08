首爾全境發布寒流警報 估持續至11日

韓國氣象廳今天對首爾全境發布寒流警報，這波寒流預計從今晚9時起持續至11日；除首爾外其他地區也將受寒流影響，赴韓旅遊應做好保暖措施。

這是首爾市這次入冬以來首次發布寒流注意報，據韓國氣象廳分級，這次警報屬寒流注意報，意指預估早晨最低氣溫將連續兩天以上達到零下12度以下。

韓國氣象廳預測，這次突然降溫可能持續至11日，首爾市政府與市內25區都已啟動24小時應對工作。首爾市政府表示，首爾市內氣溫在近幾天內預期都將維持在零度以下，提醒民眾做好保暖措施，減少外出。

除韓國最南端的濟州島外，首爾及其他地區今天白天溫度幾乎都將維持在零下，中部地區與全北北部、慶尚北道北部地區發布寒流特報，京畿道東部及江原道部分地區發布寒流注意報。

這波寒流預計在9日至10日上午達到頂峰，9日上午最低氣溫預估在零下4度至零下18度間，白天最高氣溫為零下3度至零下10度之間，10日部分地區可能達零下19度。

預估首爾地區9日上午最低氣溫達零下12度，體感溫度為零下20度左右。

目前受降雪影響地區包括忠清南道、全北道及濟州島，降雪預計持續至9日，全北部分地區積雪可能達30公分以上，忠清南道西海岸及全北北部地區積雪則估達20公分以上。