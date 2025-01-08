為提振消費 南韓今年農曆新年多放一天 變六天連假

為提振國內消費與旅遊，南韓政府與執政黨國民力量黨已決定，指定27日為臨時國定假日，也就是南韓今年農曆新年假期將多放一天，成為六天連假。

政府與國民力量黨8日開會批准這項措施，若27日也放假，南韓今年的春節假期將成為六天連假，從25-26日的周末，銜接28日（除夕）-30日（初二）的農曆新年假期。若民眾31日再自行請假，可變成九天連假。

國民力量黨表示，「我們預期（拉長放假）將提供更多休息的機會，並且改善公眾的生活品質」，也預期將為提振國內經濟和舒緩車流量帶來「正面效益」。