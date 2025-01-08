挑戰遊客口袋！京都拉麵店「搭和牛最高級部位」 1份餐賣6千
拉麵被認為是日本平價美食，甚至有著「千圓之壁（1000日圓約新台幣208元）」的說法，意即拉麵很難超過這個價格，否則容易被認為太貴而乏人問津。但在京都，卻有一間刻意反向操作，主打高級拉麵的品牌「京都和麵 諭吉本舗」，一份拉麵甚至賣到了上萬日圓的價位。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，這間店位於京都市中京區寺町通，特色是除了精緻的拉麵以外，還與日本和牛搭配，推出價格不斐的套餐。其中的「將軍和麵」套餐，以菲力中最高級的「夏多布里昂」部位和牛牛排搭配拉麵，一天僅提供5份，而且價格高達3萬日幣（約新台幣6,234元）。
經營者表示，拉麵湯頭本身用扇貝、雞肉熬煮，色澤清澈透明，卻有著濃郁的味道。提供的100克夏多布里昂牛排則分開來裝，無論是要直接吃，還是放進拉麵裡吃，抑或者加鹽、沾醬都很合適。
除此之外，也有提供其他3000或5000日圓的高級和牛拉麵套餐。經營者希望能夠挑戰拉麵價格的天花板，也希望來到日本的觀光客，可以透過這一餐感到滿足，覺得特地來日本一趟是值得的。
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