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日本熊本外國住宿客創新高 台灣居各國之冠

中央社／ 東京8日綜合外電報導

日本觀光廳數據顯示，2024年1月到9月共有101萬8000名外國旅客投宿熊本縣，改寫2018年創下的101萬3000人統計史新高紀錄，其中台灣以29萬8000人居各國之冠。

日本「熊本日日新聞」報導，熊本縣外國住宿客增加主因，就是台積電在菊陽町設廠，帶動熊本往來台灣的定期航班增加。

從住宿客國家或地區別來看，台灣以29萬8000人居冠，讓熊本縣在過往以韓國旅客為主流的九州各縣中顯得與眾不同。韓國以24萬5000人排名第2、香港以10萬8000人排名第3、中國以9萬4000人排第4名。

在九州地方加上沖繩共8縣來看，台灣旅客數在熊本縣及沖繩縣居冠，韓國旅客數則在其他6縣居首。

熊本縣政府觀光文化部部長倉光麻里子說，在台灣，商業契機帶動了對熊本觀光的關注，隨著台積電第2座工廠的興建，相信未來台灣旅客數將持續增加，「我們會繼續加強觀光推廣工作」。

台積電 熊本

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