德國漢堡入選紐時最值得去52個地方

紐約時報公布2025年「最值得去的52個地方」，德國漢堡因活化歷史遺跡、展現與自然共生之美的百年防空碉堡入選。

紐約時報（The New York Times）自2005年開始，每年1月發布「最值得去的52個地方」（52 Places toGo），推薦當年不可錯過的目的地，不僅為讀者提供旅行靈感，也反映當前旅遊趨勢和全球文化熱點。

德國第二大城漢堡（Hamburg）是著名港口城市，易北河畔愛樂廳（Elbphilharmonie）等具時尚與現代感的建築呈現漢堡特色。紐約時報認為，去年綠化成功的聖保利碉堡（St.Pauli Bunker），是漢堡值得人們拜訪的原因之一。

這座位於漢堡聖保利區（St.Pauli）的碉堡建於1942年，二戰時期曾作為高射炮塔與防空建築，可供2.5萬名居民躲避空襲。戰後因結構堅固難以拆除，長期閒置，後來逐步轉型為文化與休閒空間。

10年前，當地社區發起「空中公園」綠化計畫，2024年完工後，原本冰冷的戰爭碉堡煥然一新，從牆體到樓頂皆被植被覆蓋，並建有一條環繞外牆蜿蜒而上的「山路樓梯」，讓民眾可以模擬爬山登上碉堡頂端的空中公園。

除了人人都可免費進入的空中公園，碉堡內還設有城市植物生態研究站，透過感應裝置記錄植被對微氣候的影響，幫助科學家研究都市綠化對環境的效益。

此外，碉堡也規劃特定空間，向參觀民眾展示過去碉堡的照片與文字紀錄，包括當年建造過程中強迫勞動的背景，以及戰時避難者的經歷，誠實保留建築物的歷史軌跡。

漢堡二戰時期建造的碉堡，承載著當地厚重的歷史記憶，等待2025年前來的旅人親自踏訪，感受他們的獨特風貌。