德國城市交通壅塞 每位駕駛平均塞車43小時

中央社／ 柏林7日專電

交通數據分析供應商Inrix發布2024年度全球交通報告指出，去年每位德國駕駛平均因通勤塞車損失43小時，將近2個工作天，比前年成長22%，即每位駕駛增加3小時，損失約470歐元（約新台幣1萬6000元）的時間成本。

據Inrix新聞稿指出，土耳其伊斯坦堡以平均損失105小時成為去年全球塞車最嚴重城市，其次是美國紐約與芝加哥，各102小時。英國倫敦以101個小時位居第4，保持歐洲最塞車城市；墨西哥墨西哥市與法國巴黎以97個小時，分別列第5、6。

據指出，在德國，共有73個地區列入統計，其中53個地區名列全球100個受交通壅塞影響最嚴重的城市。杜塞道夫（Düsseldorf）因周邊道路建築工地影響，以60小時位居德國交通最壅塞城市；接著是柏林與斯圖加特（Stuttgart）58小時，科隆（Köln）以56小時和慕尼黑55小時分居第4和第5。

在德國，有69個城市的交通延誤情況較2023年增加，成長最多的是烏帕塔（Wuppertal）34%，杜塞道夫22%。最擁擠的路段是在杜伊斯堡（Duisburg）的A3高速公路往北延伸至A40號高速公路。

據新聞稿指出，與2023年相比，去年駕駛驅車前往市中心的流量也急劇增加，漢堡以31%增幅最大，柏林成長27%，法蘭克福成長26%，科隆成長20%，慕尼黑增加10%，「這表示員工正在返回辦公室上班，市中心幾乎已從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行中恢復」。

此外，德國各地因交通壅塞造成的時間成本損失達36億歐元，比前年成長14%。其中，成本最高的是柏林，損失的時間成本達8.28億歐元；其次是漢堡（3.1億歐元）；慕尼黑（3億歐元）。

Inrix專家皮修（Bob Pishue）在德國公共廣播聯盟（ARD）表示，「許多城市的基礎建設已經達到極限，但是全球交通流量成長不踩煞車」；長遠來看，「有效引導交通以及推動創新的流量策略」至關重要。

根據德國聯邦建築城市和空間研究中心（BBSR）截至2023年6月30日的數據顯示，有2048萬人口在與居住地不同的城市工作，比2022年增加約14萬人，平均單程通勤距離維持在17.2公里。

塞車 德國 慕尼黑

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