波音737又出狀況 俄羅斯烏塔航空班機緊急迫降

俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國烏塔航空（Utair）一架波音737型班機今天在莫斯科地區伏努科沃機場（Vnukovo Airport）緊急迫降。

俄新社報導，這架波音737型班機原定從俄羅斯聖彼得堡（Saint Petersburg）飛往烏茲別克撒馬罕（Samarkand），機上載有173名乘客，已在伏努科沃機場安全降落。

烏塔航空及伏努科沃機場尚未回應路透社的置評要求。根據俄新社，烏塔航空指出，機上所有乘客及機組人員皆未受傷。

不久之前，韓國濟州航空一架載有181人的波音737-800型班機在降落時，衝出跑道失事起火，造成179人喪命，僅2人生還。

事後，韓國國土交通部表示，據悉韓國境內有101架波音737-800客機正在營運，將對這些飛機進行特別檢查。