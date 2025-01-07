日本京都擬調漲住宿稅 上限從1千日圓變1萬日圓

日本京都市政府有意調漲住宿稅，從現行最高每人每晚1000日圓漲到1萬日圓。由於調漲涉及條例修正，快的話預計市府2月將把修正案送進議會，如順利通過，最快2026年上路。

日本讀賣新聞報導，京都市已從2018年10月起針對投宿飯店或旅館者開徵住宿稅，現行收費制度共分3級，每人每晚住宿房價未滿2萬日圓徵收200日圓；2萬日圓以上未滿5萬日圓徵收500日圓；5萬日圓以上徵收1000日圓。

在疫情解封後觀光客快速增加，京都市政府2023年度住宿稅稅收達到創新高的52億日圓。去年2月上任的京都市長松井孝治在競選時的政見，就是調漲住宿稅來完善整體觀光環境。

每人每晚徵收上限額1萬日圓（約新台幣2000元）住宿稅，在定額徵收部分將成為全日本最貴。目前規劃針對每晚住宿費10萬日圓以上，開徵每人1萬日圓住宿稅。

根據修法規劃，將把收費等級從現行3級細分為5級，最低的是每晚住宿費未滿5000日圓徵收200日圓。若調漲方案正式上路，預估每年帶來稅收上看逾百億日圓，是現行稅收兩倍之多。

住宿稅是地方自治體單獨制訂條例開徵的「法定外稅」，必須獲總務大臣同意後才能開徵。日本政府總務省表示，目前包括東京都在內共有11個地方政府開徵住宿稅，而靜岡縣熱海市與北海道赤井川村，也在為開徵推動相關準備工作。