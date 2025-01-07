恐衝擊泰國旅遊業？大陸男演員赴泰失聯疑遭詐騙 泰總理發聲了

中國男演員王星日前應邀赴泰國拍戲卻告失聯，外界認為很有可能與緬甸電信詐騙園區有關。泰國總理貝東塔今天表示人已找到，並強調不會讓這個事件影響泰國旅遊業。

綜合陸媒紅星新聞、新京報，王星的女友嘉嘉5日在微博發文求助，稱男友赴泰國進入劇組拍戲，於北京時間3日中午12時許在泰緬邊境失聯。此事在中國國內迅速引起高度關注，舒淇等演員還在微博轉發相關訊息，祝願王星平安，也有不少演員發文談到自己類似的經驗。

泰國民族報（The Nation）報導，貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天在每週的內閣會議後回應記者提問時表示，確認王星的失蹤與緬甸的電信詐騙中心有關，警方已在泰緬邊境城市美索（Mae Sot）找到他，並等待將其遣返至泰國。

貝東塔說，詐騙議題需要密切關注，泰國政府已經要求外交部長要在這類議題上和其他國家合作，這次的事件一發生，泰方就與中國方面聯繫。

她還表示，已責令各部門確保王星失蹤案不會對泰國旅遊有負面衝擊。

一張王星被剃光頭、面容憔悴的照片今天中午開始在網上流傳，有報導指這顯示王星已在泰國的邊防部隊（Border Guard Force）手中。

王星失蹤引發各種揣測，有些推測認為和泰緬邊境的詐騙園區有關，也有藝人表示曾看到泰國劇組高薪邀請拍片的可疑通告。

報導引述不願具名的演員表示，他曾在演員通告群組中看到過自稱泰國劇組的通告，這些招募訊息中，演員的薪資較高、要求卻低，有的通告甚至載明僅招募女性。這讓一些演員覺得其中有蹊蹺。