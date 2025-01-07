快訊

台中市長布局開跑！最新民調藍營領先 綠營黨內他最被看好

饗饗信義店疑食物中毒！9人就醫「共食食材曝」 北市衛生局要求停業

獨／仙人再來指路？台積電鉅額交易驚見1,189.04元新天價

恐衝擊泰國旅遊業？大陸男演員赴泰失聯疑遭詐騙 泰總理發聲了

中央社／ 台北7日電
泰國總理貝東塔。圖／法新社
泰國總理貝東塔。圖／法新社

中國男演員王星日前應邀赴泰國拍戲卻告失聯，外界認為很有可能與緬甸電信詐騙園區有關。泰國總理貝東塔今天表示人已找到，並強調不會讓這個事件影響泰國旅遊業。

綜合陸媒紅星新聞、新京報，王星的女友嘉嘉5日在微博發文求助，稱男友赴泰國進入劇組拍戲，於北京時間3日中午12時許在泰緬邊境失聯。此事在中國國內迅速引起高度關注，舒淇等演員還在微博轉發相關訊息，祝願王星平安，也有不少演員發文談到自己類似的經驗。

泰國民族報（The Nation）報導，貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天在每週的內閣會議後回應記者提問時表示，確認王星的失蹤與緬甸的電信詐騙中心有關，警方已在泰緬邊境城市美索（Mae Sot）找到他，並等待將其遣返至泰國。

貝東塔說，詐騙議題需要密切關注，泰國政府已經要求外交部長要在這類議題上和其他國家合作，這次的事件一發生，泰方就與中國方面聯繫。

她還表示，已責令各部門確保王星失蹤案不會對泰國旅遊有負面衝擊。

一張王星被剃光頭、面容憔悴的照片今天中午開始在網上流傳，有報導指這顯示王星已在泰國的邊防部隊（Border Guard Force）手中。

王星失蹤引發各種揣測，有些推測認為和泰緬邊境的詐騙園區有關，也有藝人表示曾看到泰國劇組高薪邀請拍片的可疑通告。

報導引述不願具名的演員表示，他曾在演員通告群組中看到過自稱泰國劇組的通告，這些招募訊息中，演員的薪資較高、要求卻低，有的通告甚至載明僅招募女性。這讓一些演員覺得其中有蹊蹺。

報導說，王星一事引發熱議後，中國一些經紀人在朋友圈、微信群告誡演員們當心東南亞的劇組和通告。

王星出演過「狐妖小紅娘」。圖／取材自微博
王星出演過「狐妖小紅娘」。圖／取材自微博

失蹤 泰國 緬甸 電信詐騙

延伸閱讀

找到了！泰緬邊境失聯男星近照曝光 頭髮被剃光

影／小吃店老闆計畫運毒 找旅客攜14公斤大麻闖關遭逮

男星被誘騙赴曼谷拍戲失聯 泰國官方電視台：人在緬甸將送回

滯台遊客遽增逼近5萬恐染黃？外交部：將開會研議管理

相關新聞

家族旅遊成噩夢！6個月女嬰停車場遭撞死 無照男酒後毒駕釀禍

英國日前發生一起停車場車禍，一名無駕照男子喝酒吸毒後開車，撞上停車場內一台嬰兒車，車上6個月大的女嬰傷重身亡。

恐衝擊泰國旅遊業？大陸男演員赴泰失聯疑遭詐騙 泰總理發聲了

中國男演員王星日前應邀赴泰國拍戲卻告失聯，外界認為很有可能與緬甸電信詐騙園區有關。泰國總理貝東塔今天表示人已找到，並強調...

日本札幌雪祭2月4日登場 雪雕用雪運抵會場

日本北海道冬季特色活動之一的「札幌雪祭」，今年展期預計從2月4日到11日止，自衛隊員等人今天開始將製作雪雕所需的雪，透過...

日本116歲婦逝 「全球最高齡人瑞」巴西修女接棒

日本116歲奶奶糸岡富子近日逝世後，據信由一名熱愛足球的巴西修女接棒成為全球最長壽在世人瑞，她已年近117歲。

台灣遊客注意！8日起入境英國或轉機者 須先花410元申請ETA

英國8日起要求48國的免簽證入境旅客，在入境與轉機時須申請「電子旅行憑證」（ETA），每次要價10英鎊（約新台幣410元...

教會服事助社區健康 減緩國家醫療支出

教會服務社區，可有效節省國家醫療成本！一項英國調查指出，許多當地教會提供醫療援助，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。