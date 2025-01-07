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日本青森大雪釀死傷 倒木損弘前城古蹟外壁

中央社／ 東京7日綜合外電報導

日本青森縣近期受到破紀錄大雪侵襲，已知造成3死12傷災情，連知名景點弘前城瞭望樓外壁都因大雪壓倒樹木受損。青森縣政府已宣布包括弘前市在內的10個地區適用災害救助法。

綜合日本讀賣新聞、朝日電視台及日本放送協會（NHK）報導，青森縣知事宮下宗一郎今天表示，受到這次大雪成災，包括青森市、弘前市等縣內10個市町村將適用災害救助法。

在這10個對象市町村，包括為有受困或倒塌之虞的民宅等進行除雪或排雪、開設避難所等費用，都由中央或縣府負擔。

青森縣受到去年底開始降下的破紀錄大雪影響，時隔12年再度成立「豪雪（大雪）對策本部」，把主要幹道除雪排雪及生活支援視為最優先工作。

連日大雪除造成部分鐵道運輸停擺外，已知至今有3人在除雪排雪時不幸罹難，另有12人因在積雪道路摔倒等原因受傷。

根據日本氣象廳數據，青森縣1月6日凌晨零時到下午3時積雪最多的地方為青森市區，高度約126公分；弘前市與五所川原市積雪101公分，青森縣內16處觀測點中有6處積雪達往年3倍以上。

青森縣弘前市弘前公園內的「弘前城二之丸未申櫓」，受到大雪壓倒樹木影響部分受損。二之丸是外城之意，櫓為瞭望樓，二之丸未申櫓是日本的國家重要文化財。

弘前市政府接下來將跟中央政府文化廳商議後著手修復，但預估約需數年才能完成修復。市府將待積雪融化後開始移除倒木並正式調查受損狀況。

古蹟受損意外發生在1月4日上午，一棵高約20公尺、樹齡約200年的松樹傾倒壓在未申櫓外壁上，造成樓高3層的2樓部分屋簷與外壁受損。

負責管理公園的弘前市政府公園綠地課職員6日前往察看時，確認未申櫓內部未受損。不過，目前附近積雪高度近1公尺，重型機具無法靠近清理。

二之丸未申櫓建於1610年，跟二之丸的辰巳櫓及丑寅櫓等，在1937年被日本政府指定為國家重要文化財。

大雪 日本 青森

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