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經濟疲軟、氣候溫和 德國2024年碳排減幅退步

中央社／ 柏林7日綜合外電報導

一份智庫研究今天指出，德國2024年溫室氣體排放量下降3%，但遠遜於2023年10%的減幅，原因包含經濟疲軟、氣候相對溫和等因素參雜，家戶與企業的綠色投資也呈衰減。

綜合法新與路透社報導，根據智庫「艾格拉能源轉型」（Agora Energiewende）的研究指出，歐洲最大經濟體德國2024年的碳排減少3%，相較2023年減少10%，減幅呈「顯著放緩」。

德國的狀況是歐盟的一個縮影。歐盟2024年的碳排預計會減少3.8%，但減幅也遜於2023年的8%。

不過德國去年的碳排當量降至6億5600萬噸，較1990年水準減少48%，還比原本設定的年度排放上限少超過5%，表現仍超出預期。

德國正力拚2030年底前將整體碳排量相比1990年減少65%，而去年的碳排量也比他們自己「氣候保護法」（Climate Protection Act）規定的年度上限低3600萬公噸。

儘管如此，報告指出運輸和建築等行業的減排進展仍落後。此外，儘管德國經濟普遍停滯，工業排放量實際上還增加2%。

由於總理蕭茲（Olaf Scholz）的三黨聯合內閣垮台，德國將於下月提前大選。研究指出，經濟和政治的不確定性正對家戶和企業的綠色投資構成妨礙。

熱泵銷量較前一年減少44%，新電動車的註冊量也下降26%。

建築使用過程產生的碳排微幅下降，原因僅是前一個冬季天氣較為溫和，導致暖氣需求減少。

不過「艾格拉能源轉型」主管穆勒（SimonMueller）說，能源產業近期實施的氣候保護措施，例如增加再生能源使用等，帶來的影響越來越大。他提到，去年創紀錄的風能和太陽能發電量已滿足約55%的用電需求。

「艾格拉能源轉型」指出，再生能源於用電占比不斷增加，「顯示只要能持續運作不間斷，氣候政策就能發揮作用」。

德國 碳排放

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