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家族旅遊成噩夢！6個月女嬰停車場遭撞死 無照男酒後毒駕釀禍

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名6個月大女嬰遭撞死。示意圖，非當事女嬰。圖／ingimage
英國一名6個月大女嬰遭撞死。示意圖，非當事女嬰。圖／ingimage

英國日前發生一起停車場車禍，一名無駕照男子喝酒吸毒後開車，撞上停車場內一台嬰兒車，車上6個月大的女嬰傷重身亡。

根據《每日郵報》報導，女嬰骨盆骨折、腦出血等，當地立即派出直升機將女嬰送院急救，然而傷勢過於嚴重，寶寶最後心臟衰竭去世。

女嬰一家人只是來此地觀光，從沒想過快樂的家族旅遊會變成可怕的噩夢，希望可以將寶寶的遺體送回家鄉羅馬尼亞。女嬰的阿姨設立募款網站，籌措喪葬費用以及遺體運送費用等。

犯案男子被指控危險駕駛、無照駕駛、無保險駕駛等多項罪名，目前羈押候審；另外還有酒駕毒駕，但這兩項罪名已獲保釋。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

嬰兒車 死亡 毒駕 酒駕

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