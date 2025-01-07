研究：生物炭能提高土壤吸附CO2 可供減排利器

一份最新研究顯示，生物炭不只能提高土壤的碳儲存容量，還能提高土壤對二氧化碳吸附，具備成為各國追求淨零排放的一大減排利器。

簡單來說，生物炭（biochar）就是將生物有機資材（biomass）如木頭、竹子、稻殼等富含碳的物質，經過特殊的高溫裂解過程而生成的多孔隙碳質材料，能將二氧化碳以固體碳的形式永久儲存，是聯合國下轄政府間氣候變遷問題小組（IPCC）認可的負排放技術。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，上海交通大學的研究人員對添加生物炭的土壤進行實驗室研究，檢測這種土壤能否額外吸附二氧化碳。

這份刊登於科學期刊「自然」（Nature）的研究發現，生物炭不僅能提高土壤的碳儲存容量，還能進一步增強土壤對大氣中二氧化碳的吸附能力。

研究團隊透過實驗室測試，驗證不同類型的生物炭，其中包括富含礦物質的生物炭，發現都能顯著提升土壤的碳封存效果。

此外，實驗顯示生物炭中的礦物質在土壤吸收二氧化碳的化學過程中扮演關鍵角色。

研究團隊注意到，添加鎂基生物炭（Mg-biochar）可讓土壤的比表面積（SSA，即單位重量的表面積）增加，意味土壤結構經調整後具有更多孔隙從而提升物理吸附二氧化碳的能力。鎂基生物炭中的氧化鎂（MgO）和氫氧化鎂（Mg(OH)2）能與空氣中的二氧化碳發生反應，形成碳酸鹽礦物。

相比之下，添加鈣基生物炭（Ca-biochar）土壤的比表面積增加雖不如鎂基生物炭，但其中的氫氧化鈣（Ca(OH)2）和次氯化鈣（CaClOH）仍然能與二氧化碳反應，以主要為無機碳酸鹽礦物的形式儲存於土壤。

作為其中一大結論，研究人員強調經生物炭改良的土壤具有額外吸附大氣中二氧化碳的能力，若是使用含有鈣或鎂鹼土金屬礦物的生物炭，土壤吸附二氧化碳吸附能力將可更顯著提高。

研究團隊認為，若不將土壤具吸收額外更多二氧化碳的潛力納入考量，恐使生物炭的碳封存潛力被低估。

研究團隊估算，如果中國所有耕地表層土壤都用生物炭處理過，預計可封存73.8億至125億噸二氧化碳，並另有額外吸收3.4億至26.6億噸的潛力。這一發現對中國2060年底前實現碳中和具有重要意義。