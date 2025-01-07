日本札幌雪祭2月4日登場 雪雕用雪運抵會場
日本北海道冬季特色活動之一的「札幌雪祭」，今年展期預計從2月4日到11日止，自衛隊員等人今天開始將製作雪雕所需的雪，透過大型卡車運送到會場。
日本放送協會（NHK）報導，主辦單位今天舉辦運雪儀式，包括負責運雪的自衛隊員等200多人參加。
雪祭執行委員會會長笹原晶博在儀式上說，「因為有自衛隊的協助，（讓札幌雪祭）成為代表日本的一項大型活動，請大家一定注意安全與健康來進行相關作業」。
3名自衛隊員代表致詞說，為了對全球關注的雪祭成功舉行做出貢獻，將團結一致全力以赴。
今天上午已有3輛7噸重卡車先行將雪運抵會場。執行委員會表示，今年將從札幌市內及鄰近地區運來約2500輛10噸重大卡車的雪量。
今年札幌雪祭展期從2月4日到11日止，會場包括札幌市中央區大通公園等處。
北海道放送（HBC）報導，今年札幌雪祭包括大通公園及薄野等3個會場，總計將製作202座雪雕及冰雕。
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