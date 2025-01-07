快訊

三重民宅倒塌拆除暫時停工 周邊受影響住戶摸黑返家取物

邱軍現身了！開車涉撞倒運將致死逃逸 出庭快步上樓不發一語

黃仁勳CES演講高潮！號稱全球最小AI超級電腦現身 搭載輝達超級晶片GB10

日本札幌雪祭2月4日登場 雪雕用雪運抵會場

中央社／ 東京7日綜合外電報導

日本北海道冬季特色活動之一的「札幌雪祭」，今年展期預計從2月4日到11日止，自衛隊員等人今天開始將製作雪雕所需的雪，透過大型卡車運送到會場。

日本放送協會（NHK）報導，主辦單位今天舉辦運雪儀式，包括負責運雪的自衛隊員等200多人參加。

雪祭執行委員會會長笹原晶博在儀式上說，「因為有自衛隊的協助，（讓札幌雪祭）成為代表日本的一項大型活動，請大家一定注意安全與健康來進行相關作業」。

3名自衛隊員代表致詞說，為了對全球關注的雪祭成功舉行做出貢獻，將團結一致全力以赴。

今天上午已有3輛7噸重卡車先行將雪運抵會場。執行委員會表示，今年將從札幌市內及鄰近地區運來約2500輛10噸重大卡車的雪量。

今年札幌雪祭展期從2月4日到11日止，會場包括札幌市中央區大通公園等處。

北海道放送（HBC）報導，今年札幌雪祭包括大通公園及薄野等3個會場，總計將製作202座雪雕及冰雕。

日本 雪祭

延伸閱讀

石破茂訪陸 外交部：日方意在控管風險 不影響對台關係

日本茨城外海漁船翻覆釀2死 當局續搜救失聯3人

日韓草莓農藥大違規 青森蘋果破萬公斤遭退運

這檔傘型ETF美日雙棲華麗共舞 00971及00972在1月9日掛牌上市

相關新聞

家族旅遊成噩夢！6個月女嬰停車場遭撞死 無照男酒後毒駕釀禍

英國日前發生一起停車場車禍，一名無駕照男子喝酒吸毒後開車，撞上停車場內一台嬰兒車，車上6個月大的女嬰傷重身亡。

日本札幌雪祭2月4日登場 雪雕用雪運抵會場

日本北海道冬季特色活動之一的「札幌雪祭」，今年展期預計從2月4日到11日止，自衛隊員等人今天開始將製作雪雕所需的雪，透過...

日本116歲婦逝 「全球最高齡人瑞」巴西修女接棒

日本116歲奶奶糸岡富子近日逝世後，據信由一名熱愛足球的巴西修女接棒成為全球最長壽在世人瑞，她已年近117歲。

台灣遊客注意！8日起入境英國或轉機者 須先花410元申請ETA

英國8日起要求48國的免簽證入境旅客，在入境與轉機時須申請「電子旅行憑證」（ETA），每次要價10英鎊（約新台幣410元...

教會服事助社區健康 減緩國家醫療支出

教會服務社區，可有效節省國家醫療成本！一項英國調查指出，許多當地教會提供醫療援助，包...

只能保存40年的記憶：錄影帶的「2025年大限」

不知道大家有沒有一種經驗，小時候家裡有一台錄放影機，然後大人都會去錄影帶出租店，租電影或是日劇、日本綜藝、日本動畫、女子摔角等錄影帶，下課後還會約鄰居同學，一起來看錄影帶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。