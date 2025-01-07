台灣遊客注意！8日起入境英國或轉機者 須先花410元申請ETA

英國8日起要求48國的免簽證入境旅客，在入境與轉機時須申請「電子旅行憑證」（ETA），每次要價10英鎊（約新台幣410元），也包含台灣。

英國8日起將要求入境的美國、加拿大、台灣等48國公民，須透過英國政府網站的官方應用程式（App）或網站申請ETA，每次10英鎊，適用者為每位入境英國者，包括孩童或小嬰兒，但能代為申請。

申請者須上傳護照照片、掃描檔與自拍照，並且回答關於入境計畫的各類問題，整個申請過程約需要20分鐘，透過App申請的所需時間號稱只要10分鐘，也必須一次完成。透過官方管道申請，能免於被多收費用，並且確保資料安全。

ETA是針對可免簽入境英國旅客所實施的事先憑證機制，要在英國旅遊或經商不到半年的「短期」遊客，須在登機前先取得旅行憑證，事先完成通關，也有一些類別需要ETA，包括短期就學等，就連在希斯洛機場等地轉機的遊客也將需要ETA，否則無法通過轉機區的護照查驗，已有英國居民身分者及持有在英國生活、工作、或就學許可者，則不需要。

ETA效期維持兩年，能多次入境，但與護照數位連結，因此若在這兩年期間換發護照，就必須重新申請一次。英國當局通常會花三天時間審核，但政府也警告可能會更久，不過，在等待政府審核期間，仍能到英國旅遊。擁有ETA不保證一定能入境英國，仍須經過護照查驗與邊境檢查等關卡。

英國2024年推出這項計畫，針對來自巴林、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國的遊客，8日起擴及更多非歐洲國家國家，包括台灣（持有台灣當局核發、內含身分證字號的護照）、日本、南韓、中國大陸香港與澳門特別行政區、新加坡、紐西蘭、美國、加拿大、阿根廷、巴西等國，歐盟公民的ETA機制則將在4月2日起實施。雖然部分人士指涉ETA為一種簽證，但其實是免簽措施。