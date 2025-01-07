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教會服事助社區健康 減緩國家醫療支出

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
許多當地教堂提供醫療援助，包括食物銀行、毒品酒精勒戒與心理諮商等社區計畫。（Photo by Nina Strehl on Unsplash under C.C License）
許多當地教堂提供醫療援助，包括食物銀行、毒品酒精勒戒與心理諮商等社區計畫。（Photo by Nina Strehl on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】教會服務社區，可有效節省國家醫療成本！一項英國調查指出，許多當地教會提供醫療援助，包括食物銀行、毒品酒精勒戒與心理諮商等社區計畫，有助減緩國家醫療體系的龐大支出。對此，教會成為重要的社會安全網，服事更多基督徒以外的社會族群。

教會援助國家醫療

ReachFM》報導，英國國家教會信託基金報告顯示，儘管英國各地教堂出席率呈現下降，但教會仍積極服事社區居民和弱勢族群，而參與教會也有助於居民身心健康。

據統計，一些教會提供食物銀行、毒品酒精勒戒與心理諮商等社會服務，這些活動每年為英國國家醫療體系省下約84億英鎊。

英國國家教會信託基金政策和公共事務主管埃迪表示，英國各地教會正提供多元服務，以援助英國政府資助的國家醫療服務計劃。對此，教會活動促進人們的身心健康與茁壯成長，有助於預防潛在的疾病風險，並給予人們尋求幫助的場所。

重要社會安全網

Religion Unplugged》指出，若社區沒有教堂，並缺乏教會活動提供社會服務，英國會需要額外增加4%的健康醫療支出，相當於聘用23萬名護理人員。

埃迪指出，教堂可稱為「神界」（The God sector），不僅為基督徒提供服務，還可以服事其他信仰或弱勢族群，形成重要的社會安全網。然而，位於貧困社區的教會面臨經費上的挑戰，使得整體發展受到限制。

「不僅是傳福音的問題，更是幫助他人的問題。」埃迪強調，教會服事在社區中無處不在，更成為組成社區的重要單位，這些教堂也應受到更多重視。

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教堂 英國

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