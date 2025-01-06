遭恐怖襲擊10週年 法國嘲諷刊物查理週刊發行紀念特刊

法國諷刺雜誌「查理週刊」（Charlie Hebdo）今天發表即將販售的特刊，悼念週刊辦公室遭伊斯蘭主義者槍手闖入殺害多名員工的慘案滿10週年。

法新社報導，特刊的封面是一幅漫畫，搭配標題「堅不可摧！」，藉此頌揚這份無神論的刊物至今依然傲然挺立，而特刊的4頁內頁揭曉嘲諷上帝及其他宗教領袖的漫畫比賽結果。

發生於2015年元月7日的槍擊屠殺造成12人死亡，當中包括8名編輯部員工，倖存的主編黎斯（Riss）發表社論說：「嘲諷有個優點能夠幫助我們度過這些悲慘的歲月：樂觀。」

這份今天向媒體發布的特刊預定明天販售，屆時將舉行 公開紀念活動，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）與巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）將出席。

本週發行的特刊也復刻2005年封面做成較小版本，這個20年前發行的封面版本呈現穆罕默德（Mohammed）圖像，搭配標題「穆罕默德被基本教義派打敗了」，是查理週刊最知名且最具爭議的封面之一。

封面上的穆罕默德圖像蒙著雙眼並說：「被一群混蛋愛戴，真難受。」這是法國最知名的漫畫家之一卡畢（Cabu）的作品，10年前發生槍擊的當天，蒙面槍手持AK-47衝鋒槍闖入戒備森嚴的查理週刊辦公室，卡畢被近距離擊斃。在伊斯蘭世界，刊登穆罕默德的圖像被認為是褻瀆的行為。