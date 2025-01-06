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新加坡生育率下滑 龍年新生兒不增反減難創生育高峰

中央社／ 新加坡6日專電
去年雖逢龍年，新加坡媒體近日報導，根據當局統計，這座城市國家的生育率逐年下滑，2024年預計是歷來新生兒最少的龍年，而龍年有可能不再是各生肖年分中的生育高峰。嬰兒示意圖。示意圖／ingimage
去年雖逢龍年，新加坡媒體近日報導，根據當局統計，這座城市國家的生育率逐年下滑，2024年預計是歷來新生兒最少的龍年，而龍年有可能不再是各生肖年分中的生育高峰。嬰兒示意圖。示意圖／ingimage

去年雖逢龍年新加坡媒體近日報導，根據當局統計，這座城市國家的生育率逐年下滑，2024年預計是歷來新生兒最少的龍年，而龍年有可能不再是各生肖年分中的生育高峰。

聯合早報報導，根據新加坡統計局數據，截至去年第3季，新生兒僅2萬4811名，與上一個龍年（2012年）同期的3萬1095名相比，約減少2成。

報導指出，安微尼亞山醫院（Mount AlverniaHospital）全年數據顯示，這家醫院於2000年、2012年和2024年接生的龍年寶寶，分別為6400、6000以及5150名，呈下滑趨勢；2024年可能是新加坡歷來新生兒最少的龍年。

新加坡中央醫院提供的數據顯示，去年在這家醫院出生的新生兒有1538名，略少過2023年的1555名。根據統計，2023年新加坡居民整體生育率跌至新低的0.97，首次跌破1.0。

根據東方傳統文化，傳說龍年出生的人會更幸運，一般認為有助拉抬生育率。新加坡人口組成包括華人、馬來人、印度人等，華人占3/4左右。

2024年前3季的新生兒數量與2023年同期的2萬4868名相比，並未如以往龍年出現顯著增加，反而減少了57名。

報導指出，新加坡國務資政李顯龍2004年出任總理後的首個國慶群眾大會時，便提出生肖可能難扭轉生育率下降的趨勢。1988年總共有5萬名龍寶寶，但12年後的2000年，人數減到4萬。

生育率下降，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前在社群平台轉發貼文稱新加坡走向滅絕、引發討論。不過，新加坡國家人口及人才署去年發布人口簡報指出，過去人口增加來源以工作准證持有者居多，其次是外籍幫傭。隨著工作准證持有者等身分人數持續增加，新加坡總人口首次突破600萬、達約604萬。

新加坡 生育 龍年

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