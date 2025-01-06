岐阜縣115歲奶奶「接棒」 成日本最高齡長者

火車的出現重新定義了時間與空間，列車時刻表讓時鐘的指針有了具體的意義，幾點鐘人們應該在車站月台出現，幾點可以抵達目的地，家中到上班地點的通勤過程成為人們估算與組織時間的依據。

2025-01-06 09:13