岐阜縣115歲奶奶「接棒」 成日本最高齡長者
日本政府厚生勞動省（簡稱厚勞省）今天宣布，岐阜縣土岐市115歲女子林おかぎ成為全日本最高齡的長者。
「朝日新聞」報導，林おかぎ出生於1909年9月2日。根據土岐市政府等機構，這名日本最高齡長者平日住在長照機構，會乘輪椅參加活動，食慾相當旺盛，也能自己拿湯匙用餐。
她還在2024年的耶誕慶祝活動中，戴著耶誕帽享用蛋糕。
土岐市長加藤淳司表示，相當高興聽聞這則消息，也稱奶奶「是本市的驕傲。祝福她身體健康、幸福安康」。
曾是全日本最年長，同時也可能是全球最高齡奶奶的系岡富子於2024年12月29日以高齡116歲辭世。
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