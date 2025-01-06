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用無人機拍歷史景點…順帶拍了南韓情報機構！陸男遭送檢方調查

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
1名陸籍男子先前涉嫌在首爾以無人機拍攝南韓國家情報院，日前遭移送南韓檢方調查，圖為首爾市區。（新華社資料照）
1名陸籍男子先前涉嫌在首爾以無人機拍攝南韓國家情報院，日前遭移送南韓檢方調查，圖為首爾市區。（新華社資料照）

一名入境南韓的中國大陸籍男子，去年11月涉嫌用無人機拍攝南韓國家情報院，2日被南韓警方送當地檢方（檢察廳）偵辦調查。

韓聯社6日報導，南韓警察廳相關人士當天在例行記者會表示，一名40多歲的陸籍男子，2日因涉嫌違反南韓《軍事基地及軍事設施保護法》和《文化遺產保護及利用法》被送檢方調查，警方人士稱，正與有關機關，就該男子是否涉嫌間諜罪進行調查。

報導稱，這位陸籍男子是去年11月入境南韓，在瑞草區內谷洞，涉嫌使用無人機，拍攝歷史景點「獻仁陵」時，還拍攝了附近的南韓國家情報院大樓。去年12月12日，南韓總統尹錫悅對國民發表談話時提及此案時，他表示根據現行法律，沒有處罰外國人從事間諜行為的依據。

去年11月11日，韓聯社報導，首爾瑞草警察署稱，40多歲的陸籍男子A男使用無人機拍攝南韓國家情報院，涉嫌違反《航空安全法》，當時警方表示，A男被警方立案調查，接受2天調查後獲釋。

警方稱，11月9日下午2時10分左右，A男在首爾瑞草區內谷洞使用無人機拍攝景點時，還拍攝了附近的國家情報院大樓。

近期大陸與南韓均對於洩密事件繃緊神經，先前韓聯社也引述南韓外交消息人士報導，1位曾在半導體陸企工作、住在大陸的50多歲南韓男子，被指洩露該陸企相關機密，涉嫌違反大陸《反間諜法》而被捕，他也是大陸推行新版《反間諜法》後首例遭捕的韓國人。

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